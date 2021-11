W Szkocji miało miejsce drugie trzęsienie ziemi w ciągu tego tygodnia

W piątek, 19 listopada 2021 roku w pobliżu Roybridge, niewielkiej wioski leżącej u zbiegu rzek River Roy i River Spean, odnotowano trzęsienie ziemi o sile 2,2 stopnia w skali Richtera.

Jak podaje British Geological Survey na terenie Szkocji doszło do kolejnego trzęsienia ziemi. Wydarzenie miało miejsce w dosłownie kilka dni po tym, jak ziemi zatrzasnęła się w pobliżu miejscowości Lochgilphead. We wsi Roybridge, w pobliżu mostu Spean Bridge o godzinie 21.29 odnotowano wstrząsy, których siła sięgała 2,2 w skali Richtera. Zaznaczmy, że były one dość słabe - według oficjalnej klasyfikacji była "odczuwalne przez niewielką grupę ludzi". Trzęsienie miało miejsc pod ziemią, na głębokości 7,5 kilometra, jak podało BGS.

BGS SEISMIC INFORMATION: ROYBRIDGE, HIGHLAND 19 NOVEMBER 2021 21:29 UTC 2.1 ML



LAT/LONG: 56.911° North / 4.740° West

GRID REF: 233.2 kmE / 783.3 kmN

DEPTH: 7.5 km

MAGNITUDE: 2.2 ML



LOCALITY: 6km ENE of Roybridge, Highland pic.twitter.com/pqynjpz7o8 — British Geological Survey (@BritGeoSurvey) November 19, 2021

Przypomnijmy, we wtorek 16 listopada 2021 roku w nocy, przed godziną drugą miało miejsce podobne wydarzenie. Wstrząsy były jednak silniejsze - osiągnęły poziom 3,1 w skali Richtera. Epicentrum miało miejsce w Szkocji, znajdowało się około 11 mil na północny zachód od miasta Lochgilphead, 88 mil na północny zachód od Glasgow. WIęcej na ten temat pisaliśmy w naszym poprzednim artykule "Trzęsienie ziemi w zachodniej części Szkocji - wstrząsy miały siłę 3,1 w skali Richtera". Odsyłamy do niego po wszelkie szczegóły.

Dane z British Geological Survey pokazują, że każdego roku w Wielkiej Brytanii wykrywa się od 200 do 300 trzęsień ziemi, przy czym wstrząsy o sile od 3,0 do 3,9 w skali Richtera zdarzają się na kontynencie średnio raz na trzy lata.

Do trzęsień ziemi w UK najczęściej dochodzi na zachodnim wybrzeżu, na południowym zachodzie kraju oraz w Walii południowej. Wolna od wstrząsów jest w zasadzie wschodnia Szkocja i wschodnia Anglia. Dotychczas największe trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Wielką Brytanię, miało miejsce w okolicy Dogger Bank w 1931 r. i miało siłę 6,1 st. w skali Richtera. Poza tym silnie zatrząsneło także w Carlisle w 1979 r. (4,7 st.) i na półwyspie Llŷn w północno - zachodniej Walii w 1984 (5,4 st.). Więcej na temat specyfiki trzęsień ziemi w UK przeczytasz w artykule "Trzęsienia ziemi – jak często nawiedzają Wielką Brytanię? Będziecie zaskoczeni!"