W styczniu w UK czeka nas 2-tygodniowa kwarantanna? To może być cena za spędzenie z bliskimi Świąt Bożego Narodzenia

Po to, by uniknąć lawinowego wzrostu zakażeń

Fot. Getty

Ogłaszając kolejny, ścisły lockdown, Boris Johnson użył Świąt Bożego Narodzenia jako wabika i zachęty dla ludzi, by pochowali się do 2 grudnia w domach i ograniczyli swoje aktywności do minimum. Jednak, jak twierdzą eksperci SAGE, „normalne święta”, które rząd chce umożliwić mieszkańcom Wysp, mogą zimą przynieść kolejną falę zachorowań.

- Jeśli będziemy postępować zgodnie z tym pakietem środków, w sposób, w jaki możemy i w jaki zrobiliśmy to wcześniej, to nie wątpię, że ludzie będą mogli mieć normalne Święta Bożego Narodzenia, na tyle, na ile będzie to tylko możliwe, a także że będziemy również mogli otworzyć sklepy przed Bożym Narodzeniem – zaznaczył kilka dni temu Boris Johnson. Ale naukowcy skupieni w The Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) ostrzegają, że wspólnie spędzone święta mogą się przyczynić do kolejnego, lawinowego wzrostu zachorowań na Wyspach, w związku z czym zaraz po świętach wielu mieszkańców UK powinno się udać na obowiązkową, 2-tygodniową kwarantannę. Chodzi tu przede wszystkim o osoby, które spędzą święta w dużych skupiskach rodzinnych, a nie tylko z najbliższymi jej członkami. Eksperci nie mają wątpliwości, że spotkania w licznym gronie – zwłaszcza, gdy wymieszają się osoby należące do różnych pokoleń – doprowadzą do znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 już w styczniu.

W styczniu obowiązkowa samokwarantanna?

Jest zatem wysoce prawdopodobne, że rząd zaleci wszystkim osobom, które spędziły Święta Bożego Narodzenia w szerszym gronie rodzinnym, udanie się na tzw. samokwarantannę. „Po okresie spędzonym z wieloma różnymi ludźmi, z różnych gospodarstw domowych (…) ryzyko przeniesienia infekcji na inne osoby można zmniejszyć, unikając kontaktu tak dalece, jak to możliwe przez dwa tygodnie (na przykład poprzez fizyczne zachowanie dystansu w domu i poddanie się kwarantannie w takim zakresie, w jakim jest ona wykonalna). (…) Ryzyko zakażenia się i transmisji wirusa jest podwyższone w okresie dwóch tygodni od kontaktu z wieloma osobami, miejscami lub sieciami społecznymi” - czytamy w nowym dokumencie SAGE.