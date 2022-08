W styczniu 2024 roku rachunek za energię ma sięgnąć 4266 funtów w skali roku

O ile wzrosną rachunki za energię na jesień/zimę tego roku i zimą przyszłego roku? Ostatnie prognozy Cornwall Insight nie nastrajają optymistyczne...

Ośrodek analityczny Cornwall Insight we wtorek, 9 sierpnia 2022 roku ogłosił, iż spodziewa się, że pułap cen energii osiągnie 4266 funtów rocznie przez pierwsze trzy miesiące przyszłego roku. Analitycy zajmujący się sektorem energetycznym w UK zwrócili uwagę, że wzrost cen hurtowych i zmiana metodologii stosowanej przez Ofgem miały zasadnicze znaczenie do wzrostu prognozowanej stawki "price cap", które znaczenie jest decydujące dla wysokości naszych rachunków za prąd i ogrzewanie. Dla pełnego kontekstu warto dodać, że biorąc pod uwagę wcześniejsze prognozy ośrodka, który zazwyczaj z dużą dokładnością prognozuje wysokość limitów, w październiku za "typowy" rachunek zapłacimy 3244 funtów rocznie, a w styczniu - już 3363 funtów.

Te liczby zostały jednak zweryfikowane i teraz według prognoz Cornwall Insight nowa stawka "price cap" osiągnie 3582 GBP od października. Oczekuje się również, że na spadki będziemy musieli poczekać do lata przyszłego roku, do 3810 funtów w trzecim kwartale, a następnie do 3781 funtów w ostatnich trzech miesiącach przyszłego roku.

Energetyczny "price cap" na początku 2024 roku sięgnie 4266 funtów

"Konieczne jest, aby rząd wykorzystał nasze prognozy, aby zachęcić do przeglądu pakietu wsparcia oferowanego konsumentom" - komentował główny konsultant firmy, dr Craig Lowrey.

Warto szacunki Cornwall Insight zestawić z podobnymi prognozami przygotowanymi przez firmę BFY, doradzającej w zakresie zarządzania energią, w październiku 2022 roku limit cenowy na energię (tzw.: "price cap") zostanie ustalony przez Ofgem na poziomie 3420 funtów rocznie (przeciętny rachunek za dual-fuel tariff). Z kolei w styczniu 2023 roku ma sięgnąć aż 3850 funtów w skali roku. Analizy wykonane przez BFY wskazują, że brytyjskie gospodarstwa domowe mogą spodziewać się rachunków za energię sięgających 3500 funtów rocznie lub 300 funtów miesięcznie.

Wysokość rachunków za prąd i ogrzewanie w UK zacznie spadać dopiero latem 2024

Co więcej, w jednym z najzimniejszych miesięcy roku w UK, czyli w styczniu, całkiem przeciętny rachunek za prąd i ogrzewanie sięgnie nawet 500 funtów. Kwoty w takich wysokością staną się normą do roku 2024.

