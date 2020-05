W środku Hyde Park w Londynie wojsko przeprowadza testy na Covid dla key workers [list do redakcji]

Jeden z naszych czytelników wysłał do redakcji zdjęcia z Hyde Parku, gdzie wojsko zorganizowało „drive through test center” dla zainteresowanych osób będących tzw. key workers, którzy mogą zrobić test na koronawirusa.

Brytyjski rząd obiecał mieszkańcom Wysp przeprowadzanie 100 000 testów dziennie na Covid-19, a w ostatnim oświadczeniu Boris Johnson przekonywał, że liczba ta wzrośnie do 200 000 do końca maja. Zgodnie z informacją podaną przez ministra zdrowia, od 24 kwietnia wszyscy tzw. key workers w Anglii, a także osoby, z którymi mieszkają, mają prawo do testów na koronawirusa.

Ma to w założeniu zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, z czym najgorzej ze wszystkich państw europejskich radzi sobie Wielka Brytania. W tym tygodniu podano, że UK ma najwyższe statystyki zgonów z powodu pandemii spośród pozostałych państw w Europie i drugie co do wielkości na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych.

Drive through test center (zdjęcie przesłane przez czytelnika)

To, że testy są przeprowadzane na dużą skalę, można zobaczyć m.in. dzięki mobilnym punktom zakładanym w różnych miastach na terenie kraju. Jeden z naszych czytelników mieszkający w Londynie podesłał nam zdjęcia takiego punktu zorganizowanego w Hyde Parku, gdzie wojsko testuje chętnych key workers na Covid-19.

Drive through test center (zdjęcie przesłane przez czytelnika)

Chętni mogą podjechać autem do punktu, a wojskowi w odpowiednich zabezpieczeniach pobierają niezbędne próbki do testu. Z podanych informacji wynika, że uprawnieni do badań są wyłącznie ci, którzy ze względu na wykonywany zawód nie mogą izolować się w domach.

Polecane: Wszyscy key workers w Anglii mają prawo do testów na COVID-19 - ogłosił minister zdrowia