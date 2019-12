W sklepach w Wielkiej Brytanii pojawiły się już wielkanocne jajka. Od Świąt Bożego Narodzenia nie upłynął nawet tydzień...

Fot. Twitter

Choć od Świąt Bożego Narodzenia nie minął nawet jeszcze tydzień i choć nie zdążyliśmy jeszcze przywitać Nowego Roku, to w niektórych sklepach w UK pojawiły się już słodkie wielkanocne jajka. Zdumieni internauci podzielili się tym faktem w mediach społecznościowych.

Wielu mieszkańców Wysp nie zdążyło jeszcze nawet wrócić do domów po Świętach Bożego Narodzenia, gdy tymczasem niektóre sklepy postanowiły już zacząć kusić klientów wielkanocnymi jajkami. Niestety nastawiony na zysk, kapitalistyczny kalendarz, jest bezlitosny, i za nic ma fakt, że „to trochę niestosowne”. „Nie skończyłam jeszcze dojadać bożonarodzeniowych ciasteczek, a już dostrzegłam w sklepie Wielkanocne jajka!!!” - napisała zniesmaczona internautka. „Co do diabła? Wielkanocne jajka już na Wyprzedaży. Szaleństwo @coop_food” - dodała inna Brytyjka.

I haven’t even finished the mince pies and spotted Easter eggs in the shop!!! pic.twitter.com/VLMgAypyWH