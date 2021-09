W sklepach może zabraknąć mięsa, serów i mrożonek przez nagły niedobór CO2 wykorzystywanego w przemyśle spożywczym

Przez rekordowy wzrost cen gazu i wywołany tym niedobór dwutlenku węgla wykorzystywanego w przemyśle spożywczym, w brytyjskich sklepach może zabraknąć zarówno mięsa, serów, jak i mrożonych produktów. Kryzys obejmie najprawdopodobniej również czas Świąt Bożego Narodzenia.

Zarówno sklepy jak i restauracje już w najbliższych dniach odczują efekty niedoborów gazu, który ma kluczowe znaczenie dla chłodnictwa i dostaw. Już Ocado wstrzymało dostawy mrożonych produktów do klientów w wyniku niedoboru suchego lodu, podczas gdy British Poultry Council (BPC) ostrzegło, że branża wkracza w „spiralę spadkową w kierunku poważnych problemów z dostawami”.

Już teraz gwałtowny wzrost światowych cen gazu doprowadził do zamknięcia dwóch dużych zakładów produkujących nawozy w Teesside i Cheshire, które wytwarzają CO2 jako produkt uboczny.

W sklepach może zabraknąć mięsa, serów i mrożonek

Wprawdzie minister ds. biznesu Kwasi Kwarteng spotkał się w sobotę z liderami branży w sprawie niedoborów gazu i podkreślił, że „nie ma powodu do niepokoju”. Jednak wcześniej już przedstawiciele przemysłu spożywczego ostrzegali, że problem jest „kwestią bezpieczeństwa narodowego”, którą należy się pilnie zająć.

Ranjit Singh Boparan, właściciel Bernard Matthews i 2 Sisters Food Group powiedział, że niedobór zarówno CO2 jak i pracowników wpłynie na dostawy indyków w Boże Narodzenie.

- Do Bożego Narodzenia pozostało mniej niż 100 dni, a Bernard Matthews i inne moje firmy zajmujące się drobiem pracują ciężej niż kiedykolwiek wcześniej próbując rekrutować ludzi do zaopatrzenia w żywność. Dostawa indyków na Boże Narodzenie już była zagrożona, bo muszę znaleźć 1000 dodatkowych pracowników do dostaw. Teraz bez dostaw CO2 Boże Narodzenie będzie odwołane. Problem z CO2 to ogromny cios i stawia nas w punkcie krytycznym, naprawdę. To drób, wołowina, wieprzowina, a także szeroko pojęty przemysł spożywczy – powiedział Boparan.

Niedobór CO2 wpłynie również na produkty pakowane, jak sery czy sałatki oraz wyroby piekarnicze o przedłużonej trwałości.

Dojdzie do masowego marnowania żywności

- Ogólnym efektem jest pogorszenie dobrostanu i znacznie zmniejszona podaż. Gotowe posiłki stracą ten ważny okres przydatności do spożycia. Na całym świecie istnieje możliwość masowego marnowania żywności. Jest to wyraźnie kwestia bezpieczeństwa narodowego i w przeciwieństwie do kryzysu podaży pracy, na który reakcja rządu była co najmniej rozczarowująca, należy się nią zająć w trybie pilnym - powiedział Boparan.

Ian Wright, dyrektor naczelny UK Food and Drink Federation powiedział w sobotę w BBC Radio 4, że, jeśli rząd nie podejmie działań, skutki będą odczuwalne w ciągu dwóch tygodni.

- I oczywiście jest to niepokojące, gdyż zaczynamy wchodzić w okres przedświątecznych dostaw, kiedy magazyny zaczynają je odbierać, gromadzą zapasy gotowe do sprzedaży na Święta Bożego Narodzenia – powiedział Wright.