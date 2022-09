W sierpniu 2022 roku inflacja w UK lekko spadła dzięki niższym cenom paliw

W sierpniu 2022 roku inflacja w Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie spadła. To pierwsze od prawie roku złagodzenie presji na wzrost kosztów utrzymania. Odczyt stopy inflacji w ósmym miesiącu roku wyniósł 9.9%.

Według oficjalnych danych przekazanych przez Office for National Statistics wskaźnik CPI (Consumer Price Index), będący preferowaną przez brytyjski rząd miarą inflacji na Wyspie, wzrósł w sierpniu 2022 roku do poziomu 9,9%. W porównaniu z poprzednim miesiącem, gdy indeks ten wyniósł 10,1%, w skali miesiąc do miesiąca mamy do czynienia z niewielkim, bo niewielkim, ale jednak spadkiem inflacji. Zasadniczym powodem tej zmiany jest taniejące paliwo, które z nawiązką zrównoważyło ​​wpływ drożejącej żywności. Dla pełnego porządku dodajmy, iż inflacja w UK nadal pozostaje na wysokim poziomie. Jest ponad trzykrotnie wyższa niż była w sierpniu 2021 roku, gdy sięgnęła 3,2% i prawie pięciokrotnie wyższa niż zakładany przez Bank of England cel inflacyjny znajdujący się na poziomie 2%.

Dodajmy również, iż inflacja bazowa, która pomija ceny paliwa, żywności, alkoholu, tytoniu oraz jest ściśle monitorowana przez Monetary Policy Committee wzrosła w sierpniu z 6,2% do 6,3%.

Taniejące paliwa spowolniły tempo rosnącej inflacji w UK

Wczytując się głębiej w dane przekazane przez ONS, dowiemy się iż ceny benzyny spadły w sierpniu o ponad 14 pensów za litr. Fakt ten wynika z spadku kosztów zakupu ropy na światowych rynkach i zasadniczo obija się na kieszeniach kierowców na Wyspach. Roczna inflacja paliw w okresie lipiec-sierpień obniżyła się z 43,7% do 32,1%, jak czytamy na łamach "Guardiana".

Inflacja cen żywności rośnie już trzynasty miesiąc z rzędu, osiągając w sierpniu najwyższy od 14 lat poziom, który wynosi 13,1%. Dzieje się to przy wyraźnym wzroście kosztów mleka, sera i jajek. Według ONS koszty żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w 2022, a 1,5% wzrost między lipcem a sierpniem 2022 roku był największy w ciągu tych dwóch miesięcy od 1995.

Dane za sierpień 2022 nastrajają pozytywnie

Z pewnością, nawet tak niewielki spadek indeksu CPI jest pozytywną wiadomością, ale nie można mieć dalszych złudzeń - w najbliższej przyszłości czekają nas raczej negatywne informacje. Eksperci nie mają żadnych wątpliwości, iż w nadchodzących miesiącach spodziewany jest dalszy wzrost rocznej stopy inflacji, ponieważ zaczną obowiązywać wyższe ceny energii. Rosnące rachunki mocno uderzą w budżety brytyjskich gospodarstw domowych.

