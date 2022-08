W sektorze opieki społecznej w UK na obsadzenie czeka 165 000 wakatów. Rząd będzie szukał ratunku za granicą

Fot. Getty

Rząd brytyjski obawia się, że w sezonie zimowym może dramatycznie brakować pracowników w sektorze opieki społecznej. W związku z tym ministrowie rozważają szweroko zakrojoną rekrutację pracowników za granicą.

Nasz nowy, międzynarodowy zespół zadaniowy ds. rekrutacji rozważa innowacyjne sposoby w zakresie zwiększenia liczby pracowników w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej dla osób dorosłych. W ramach tego będziemy współpracować z sektorem i ekspertami ds. rekrutacji, aby sprawdzić, jak jeszcze skuteczniej pozyskiwać personel z zagranicy do opieki społecznej dla ludzi dorosłych – poinformował rzecznik Departamentu zdrowia i opieki społecznej. A, jak donosi dziennik ”The Times”, minister zdrowia Steve Barclay chce rozpocząc wzmożoną rekrutację pracowników za granicą, poprzez między innymi wysyłanie menedżerów NHS do krajów takich jak Indie i Filipiny, w celu sprowadzenia na Wyspy tysięcy pielęgniarek. Barclay stara się również poluzować przepisy, na podstawie których organy regulacyjne sprawdzają międzynarodowe kwalifikacje, po to, by personel z zagranicy mógł szybciej rozpocząć pracę w UK.

NHS stanie się zbyt zależna od siły roboczej z zagranicy?

Najnowsze dane dotyczące zatrudnienia w angielskiej służbie zdrowia (NHS England) martwią jednak wielu analityków, którzy wskazują, że NHS może już wkrótce zbyt bardzo uzależnić się od zagranicznej siły roboczej. Dane zgromadzone w ramach NHS Digital pokazują, że udział personelu medycznego rekrutowanego za granicą niemal się podwoił w latach 2014-2021. - Pracownicy z zagranicy zawsze byli ważnym elementem siły roboczej NHS. Doceniamy i wysoko cenimy wkład wnoszony przez zagranicznych pracowników do naszych zespołów oraz usług opieki, jakie zapewniamy naszym pacjentom. Rekrutacja pracowników poza krajem powinna być postrzegana jako część wielowymiarowego podejścia do planowania siły roboczej (…). I choć nacisk kładziony jest również na rozwój i utrzymanie rodzimej siły roboczej, to nie możemy zapominać, że w NHS jest do obsadzenia 105 000 wakatów, a w opiece społecznej 165 000 wakatów. Potrzebujemy pilnych działań, a nowy premier musi zobowiązać się do opublikowania w pełni oszacowanego i dofinansowanego planu zatrudnienia, aby rozwiązać chroniczne niedobory kadrowe w dłuższej perspektywie – mowi Danny Mortimer, dyrektor generalny NHS Employers.

