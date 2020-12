W samolotach Ryanair pojawi się Wi-Fi. Kto będzie mógł z niego skorzystać?

Fot. Getty

Irlandzka linia lotnicza Ryanair rozpoczęła testowanie usługi bezprzewodowego internetu na pokładach swoich samolotów. Ale fani surfowania po sieci w powietrzu nie powinni ulegać zbytniej ekscytacji, ponieważ... Wi-Fi ma bardziej przypominać wewnętrzny intranet, za pomocą którego łatwiej będzie załatwić niektóre sprawy w czasie lotu.

O co zatem chodzi z W-Fi testowanym przez Ryanair na pokładach niektórych samolotów? Otóż irlandzka linia chce dzięki usłudze bezprzewodowego internetu usprawnić serwis na pokładzie. Chodzi o to, by pasażerowie mogli zamówić napoje i przekąski nie wstając z miejsca lub nie czekając na przejazd wózka serwisowego. Poza tym za pomocą wewnętrznego intranetu pasażerowie mają też mieć możliwość zakupu perfum, zegarków i innych dóbr luksusowych sprzedawanych zazwyczaj podczas lotu. - Rozpoczęliśmy testy w wybranych samolotach wewnętrznego Wi-Fi i aplikacji, za pomocą której pasażerowie będą mogli zamówić towary za pośrednictwem smartfona, bez konieczności wstawania z fotela – poinformował Eddie Wilson, prezes Ryanair DAC.

Ryanair reaguje na epidemię koronawirusa

Testy bezprzewodowego internetu na pokładzie samolotu to nic innego, jak reakcja władz Ryanaira na zmienione przez pandemię warunki podróżowania. Obecnie, nawet jeśli dozwolone są loty, to linie lotnicze mają przykazane, by ograniczyć serwis pokładowy do minimum. A to rzecz jasna generuje ogromne straty. Możliwość zamawiania napojów i przekąsek za pomocą smartfona, a także kupowania w ten sposób dóbr luksusowych, ma zwiększyć sprzedaż na pokładach samolotów, przy jednoczesnym zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Sprzedaż dzięki wewnętrznemu intranetowi mogłaby być celowana i nie wymagałaby od stewardów/stewardess przystawania przy każdym pasażerze z osobna w ramach rutynowego serwisu.