W samolocie z Leeds do Gdańska dwóch agresywnych mężczyzn pod wpływem wszczęło burdę

Dwójka pasażerów samolotu urządziła prawdziwe piekło podczas lotu z Leeds do Gdańska. Sprawdźcie, co wyprawiali na pokładzie. Wypada współczuć takiego lotu i takich współpasażerów.

Dwójka pasażerów lecących z lotniska w Leeds okazała się prawdziwym utrapieniem. Znajdujący się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (i tylko możemy się domyślać, jak bardzo byli „wstawieni"!) mężczyźni wszczęli prawdziwą burdę na pokładzie samolotu. Podróżujący do Gdańska panowie nie tylko nie stosowali się do poleceń personelu pokładowego, nie tylko byli chamscy i wulgarni, ale także bardzo agresywni. Zaatakowali jednego ze swoich współpasażerów, którzy został uderzony. Na szczęście, tuż po lądowaniu sprawiedliwości stało się zadość...





— Funkcjonariusze Straży Granicznej na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn w wieku 41- i 30-lat — komentuje rzecznik Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr ppor. Andrzej Juźwiak, jak podamy za depeszą PAP-u

Po opuszczeniu pokładu sprawcy nie przestali się awanturować

— Z powodu braku logicznego kontaktu z nimi oraz z obawy o ich bezpieczeństwo, jak również niesłabnącej agresji zostali przetransportowani do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku — uzupełnia.

Interwencja służb nie obeszła się bez problemów, a dwójka samolotowych awanturników nadal sprawiała problemy. Mężczyźni nie stosowali się do poleceń mundurowych, a na domiar złego uszkodzili wnętrze pojazdu, którym byli transportowani. Po tym, jak spędzili noc na „wytrzeźwiałce”, otrzymali mandaty w wysokości tysiąca złotych oraz będą musieli pokryć koszt naprawy uszkodzeń.

Jaką karę wymierzono dwójce pasażerów?

Nie wiemy, czy mamy do czynienia z obywatelami UK, który do Gdańska przylecieli np. na imprezę, czy z imigrantami z Polski, którzy na Wyspie pracują i żyją. Służby polskie nie zdradziły nie tylko ich narodowości, ale również żadnych informacji dotyczących ich danych osobowych. Podano jedynie wiek awanturników — to 41-latek i 30-latek.

