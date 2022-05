W samolocie Wizz Air polała się krew. Agresywni pasażerowie uderzyli nawet pilota [wideo]

Para pijanych Brytyjczyków wszczęła bójkę na pokładzie samolotu Wizz Air, w której uderzyli nawet pilota. Mężczyźni jeszcze przed lotem z Gatwick zachowywali się w sposób „obraźliwy i głośny”, a na pokładzie dołączył do nich kolega z litrem wódki.

Dwóch mężczyzn po trzydziestce z Bermondsey w południowym Londynie dało się we znaki zarówno pasażerom jak i załodze samolotu Wizz Air w czasie lotu z Wielkiej Brytanii do Grecji.

Jeden z mężczyzn usiadł na czyimś miejscu, a poproszony o opuszczenie go, zaczął tę osobę wyzywać. Jeden z pasażerów feralnego lotu powiedział „The Sun”:

- Namierzali wszystkich i mówili ludziom: „Kiedy wysiądziemy z tego samolotu, rozwalę cię”. Podczas lotu palili papierosy.

Mężczyźni pili alkohol przez cały czas podróży, a do bójki doszło, gdy stewardesa powiedziała im, że policja eskortuje ich z samolotu, gdy tylko wylądują w Grecji.

Na nagraniu wideo zrobionym w samolocie Wizz Air możemy zobaczyć moment wybuchu bójki, która doprowadziła do dramatycznej sytuacji na pokładzie. Widać na nim, jak jeden z agresorów zaczyna bić ludzi, a grupa innych pasażerów próbuje go powstrzymać.

Wizz Air pilot punched while trying to break up a fight on board a flight to Crete. A British passenger in his 30s has been arrested. https://t.co/AOPyNAmuazpic.twitter.com/gEGjn5bNJx