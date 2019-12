W roku 2020 czekają nas duże zmiany w wypłacaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne w UK

Rok 2020 szykuje spore zmiany w zakresie wypłacania odszkodowań za wypadki komunikacyjne w Wielkiej Brytanii. Planowane jest, że 1. kwietnia wejdzie w życie nowy system przetwarzania roszczeń. Na czym dokładnie będą polegać modyfikacje i skąd wzięła się potrzeba ich wprowadzenia?

Co to są whiplash reforms?

Określenie whiplash wzięło swoją nazwę z definicji urazu tkanek miękkich szyi i górnego odcinka kręgosłupa w wyniku ostrego wstrząsu, utrzymującego się do 24 miesięcy.

Whiplash reforms pierwotnie miało zostać wprowadzone już 1. kwietnia 2019 roku, jednak brytyjski Minister Sprawiedliwości postanowił przesunąć ten termin, z uwagi na konieczność weryfikacji tego, na ile nowe przepisy są jasne i klarowne dla wszystkich. Decyzja została podyktowana także potrzebą przetestowania platformy, która ma służyć do przetwarzania roszczeń.

Zasadnicza zmiana przepisów odszkodowawczych będzie polegała na, niestety bardzo drastycznym, obniżeniu stawek wypłacanych odszkodowań. Dodatkowo nowe regulacje zwolnią ubezpieczalnie z obowiązku opłaty niektórych kosztów związanych z roszczeniami o odszkodowania.

Na czym polegają zmiany przepisów odszkodowawczych?

Twórcy reformy whiplash uważają za konieczne wprowadzenie zmian w dotychczasowym prawie odszkodowawczym. Dotkną one przede wszystkim osoby mniej poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych.

Dotychczasowe przepisy, ustanowione przez Kolegium Sądownictwa, określają górną granicę kwoty roszczenia za urazy tkanek miękkich pleców na 6 600 funtów. Według nowych ustaleń ma ona wynosić już tylko 3 910 funtów.

Przewiduje się wprowadzenie siedmiu taryf odszkodowawczych za urazy utrzymujące się:

krócej niż 3 miesiące – 235 funtów, od 3 miesięcy do 6 miesięcy – 470 funtów, od 6 do 9 miesięcy – 805 funtów, od 9 do 12 miesięcy – 1 250 funtów, od 12 do 15 miesięcy – 1 910 funtów, od 15 do 18 miesięcy – 2 790 funtów, od 18 do 24 miesięcy – 3 910 funtów.

Aktualnie poszkodowani otrzymują 4 krotność powyższych stawek.

Drugą istotną zmianą ma być podniesienie progu drobnych roszczeń. Dotychczasowy próg wynosi 1 000 funtów. W 2020 zostanie podwyższony do 5 000 funtów. Oznacza to, iż, jeśli straty poniesione w wyniku wypadku zostaną zakwalifikowane jako niższe niż ustalona granica, nie będzie możliwe ubieganie się o zwrot kosztów prawnych. Może to również skutkować tym, że w ogóle będziemy pozbawieni pomocy prawnika podczas dochodzenia swoich roszczeń.

Whiplash reforms - dlaczego zmiany są konieczne?

Wnioskodawcy reformy podkreślają, iż konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w dotychczasowych przepisach, z uwagi na liczne nadużycia, a nawet składanie fałszywych roszczeń.

System odszkodowań powstał bowiem jako forma zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu spowodowany czynnikami zewnętrznymi, pozostającymi poza naszym wpływem. W praktyce niestety dochodzi do licznych nadużyć, prób wyłudzenia odszkodowania, a nawet do aranżowania kolizji, aby otrzymać rekompensatę.

Statystyki wskazują, że w latach 2017 - 2018 aż 85% wszystkich odszkodowań wypłacano z tytułu urazu tkanek miękkich szyi i górnej części pleców. Wprowadzenie reformy whiplash, poprzez obniżenie wysokości rekompensat, ma zniechęcić potencjalnych oszustów i naciągaczy do fabrykowania swoich roszczeń. Już teraz można zauważyć zmniejszenie ilości składanych wniosków, w porównaniu do lat ubiegłych.

Z kolei zmniejszenie liczby fałszywych lub przekłamanych roszczeń ma spowodować zaoszczędzenie ogromnych kwot przez korporacje ubezpieczeniowe, co z kolei ma zaowocować obniżką wysokości składek dla kierowców.

Whiplash reforms a ubezpieczenie samochodu

Wśród założeń zmian w przepisach odszkodowawczych, ważne miejsce zajmuje również kwestia stawek ubezpieczeniowych. Plan naprawczy ma przyczynić się do realnych oszczędności, zarówno dla firm ubezpieczających, jak i dla kierowców. Szacuje się obniżenie kosztów dla zmotoryzowanych nawet o 40 funtów w skali roku.

W praktyce może jednak nic nie wyjść z takiego założenia, jako że ubezpieczyciele nie będą w stanie przekazać kierowcom tych zaoszczędzonych środków, z uwagi na podwyższenie stawki podatku od składek ubezpieczeniowych.

Jakie mogą być skutki zaplanowanych zmian?

Na ile skuteczny okaże się projekt zmian, pokaże czas. Sceptycy uważają jednak, że poprzez podniesienie progu drobnych roszczeń, poszkodowani mogą mieć utrudniony dostęp do pomocy prawnej, a w skrajnych przypadkach mogą nawet całkowicie zrezygnować z dochodzenia swoich praw.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli nasza szkoda zostanie wyceniona na mniej niż 5 000 funtów za wypadek komunikacyjny (wykluczając wypadki z udziałem dzieci, rowerzystów oraz motorowerzystów), zostanie zakwalifikowana jako drobne roszczenie. W takiej sytuacji kierowcy będą zmuszeni dochodzić swoich praw na własną rękę, a nie jak dotychczas, z pomocą prawnika. Przyczyną tego jest fakt, że zmniejszy się kwota, którą ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić za usługi prawne związane z wypadkiem.

Szacuje się również, że faktyczne oszczędności stawek ubezpieczenia, nie przekroczą 35 funtów, a według niektórych obliczeń, wyniosą jedynie 16 funtów w skali roku. Co więcej, osoby cierpiące na urazy kręgosłupa przez okres dłuższy niż dwa lata, mogą stracić nawet kilka tysięcy funtów, dochodząc roszczeń odszkodowawczych.

Spiesz się, jeśli chcesz zgłosić roszczenie na starych zasadach

Warto dodać, że, mimo zmian w taryfach, okres przedawnienia pozostaje taki sam i wynosi trzy lata. Oznacza to, że jeśli chcemy zgłosić roszczenie i otrzymać rekompensatę na starych zasadach, musimy to zrobić jak najszybciej, aby zdążyć przed wprowadzeniem nowego systemu 1. kwietnia 2020 roku. Na tę chwilę, swoich roszczeń o odszkodowanie można dochodzić bez zmian, według dotychczasowych zasad.

