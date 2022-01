W Roeburndale zawalił się most, a ludzie zostali wyrzuceni w powietrze. Jest ofiara śmiertelna i 10 osób rannych

fot. Twitter

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały poważnie ranne, gdy pojazd terenowy i przyczepa, na której znajdowali się ludzie, wpadły do rzeki. Policja podała, że 11 osób zostało dosłownie wyrzuconych z pojazdu i przyczepy, kiedy zawalił się most w Roeburndale.

We wtorek około godziny 16:25 policja została wezwana do Forest of Bowland wraz z ekipami pogotowia ratunkowego, strażą pożarną i ekipami ratownictwa górskiego, gdy zawalił się most.

Zawalenie się mostu w Roeburndale

Wiele osób ucierpiało w wyniku zawalenia się mostu w Roeburndale, przez który akurat przejeżdżał pojazd terenowy z przyczepą. Ranni zostali zabrani do szpitala Royal Lancaster Infirmary. Jedna osoba zginęła, a dwie odniosły bardzo poważne obrażenia. Inspektor Kristy Wyatt określiła zdarzenie jako „bardzo smutne i tragiczne”.

- Na chwilę obecną uważamy, że pojazd ciągnął przyczepę, w której znajdowało się kilka osób, kiedy zawalił się most. Ludzie ci zostali następnie wyrzuceni z pojazdu i przyczepy – powiedziała inspektor.

Ofiara śmiertelna

Pomimo pomocy służb ratunkowych jeden mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia i zginął na miejscu. Drugi mężczyzna doznał poważnego urazu głowy i został przewieziony do szpitala Royal Preston. Trzecia osoba doznała poważnego urazu pleców i przewieziono ją do szpitala Royal Lancester Infirmary wraz z kilkoma innymi rannymi.

Policja poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie okoliczności tragedii. Oświadczenie wydała też straż pożarna: „Pięć wozów strażackich, w tym jeden z Cumbrii i jeden z North Yorkshire, kilka specjalistycznych urządzeń i jednostka wsparcia powietrznego wzięły udział w pierwszej interwencji dotyczącej wypadku na Moor Lane w Roeburndale. Strażacy pomagali policji, pogotowiu ratunkowemu i zespołom ratownictwa górskiego w odpowiedzi na zdarzenie, w którym pojazd wraz z przyczepą wpadł do rzeki po zawaleniu się mostu. Kilka osób zostało rannych i niestety jedna osoba zmarła. Nasze myśli są z bliskimi w tym trudnym czasie.