W przyszłym tygodniu na Wyspy powróci lato. Będzie nawet 25 st. C!

Fot. Getty

Po chłodnym i deszczowym końcu sierpnia i początku września, meteorolodzy mają dla nas dobre wieści. W przyszłym tygodniu na Wyspy powróci lato, a temperatura powietrza osiągnie w porywach nawet 25 st. C.

W nadchodzący weekend pogoda będzie niestabilna. Dziś i jutro padać nie powinno tylko na południowych i wschodnich obszarach UK (tam też powinno się przebijać słońce), natomiast w pozostałej części kraju – w zachodniej i północnej Anglii, a także w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, będzie padać i wiać, a słońce może się tam pojawić jedynie sporadycznie. Ani dziś, ani w weekend, temperatura powietrza nie powinna przekroczyć 20 st. C – w Londynie meteorolodzy prognozują dziś 19 st. C, natomiast na północy kraju słupki rtęci mogą pokazać niewiele ponad 10 st. C.

Na Wyspy wróci lato

Chłodno będzie też na początku przyszłego tygodnia, ale już w okolicach środy na Wyspy powrócą letnie temperatury. Meteorolodzy przewidują, że termometry wskażą nawet 25 st. C w Anglii południowo – wschodniej i choć nie będzie upału (do tego słupki rtęci muszą wskazać przynajmniej 27 st. C przez przynajmniej trzy dni z rzędu), to mieszkańcy Wysp będą mogli się cieszyć ostatnimi podrygami lata.

Będzie deszczowo

Żeby jednak nie było zbyt pięknie, meteorolodzy ostrzegają, że mimo znaczącego wzrostu temperatur, w wielu miejscach nadal będzie padać. Nie możemy więc liczyć na klasyczne babie lato (ang. Indian Summer) i w związku z tym w przyszłym tygodniu nie powinniśmy zapominać o zabieraniu ze sobą parasola.