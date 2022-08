W potężnej eksplozji w Thornton Heath zginęło 4-letnie dziecko. Prawdopodobną przyczyną tragedii był ulatniający się gaz

Fot. Getty

W poniedziałek rano potężna eksplozja rozerwała budynek w Thornton Heath, na terenie Wielkiego Londynu. Przyczyną tragedii, w wyniku której zginęło 4-letnie dziecko, był najprawdopodobniej wybuch gazu. Okoliczni mieszkańcy od tygodni zgłaszali, że na ulicy wyczuwalny jest zapach gazu.

Potężna eksplozja dosłownie rozerwała budynek i uszkodziła dwie sąsiadujące nieruchomości przy Galpin’s Road, w Thornton Heath, na terenie London Borough of Croydon. Najabardziej prawdopodobną przyczyną tragedii jest wybuch gazu, ponieważ okoliczni mieszkańcy od jakiegoś już czasu zgłaszali, że na ulicy da się wyczuć charakterystyczny jego zapach. - Ta sprawa została zgłoszona i nadal nie została rozwiązana kilka dni lub tygodni później. Kto bierze za to odpowiedzialność? W ludziach pojawił się gniew, ponieważ teraz kosztowało to życie człowieka – powiedział w mediach duchowny Deji Ayorinde z pobliskiego kościoła Baptystów Pollards Hill.

New drone footage shows scale of devastation from the #ThorntonHeath gas blast. Police tell me parts of a neighbouring building collapsed overnight. 24 hours on there’s still a strong smell of gas in the area. Locals reported concerns two weeks before the explosion. More @GMBpic.twitter.com/b8dTvsm9fE