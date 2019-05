W Polsce rośnie liczba bankructw osób prywatnych

Z najnowszych danych opublikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że z roku na rok przybywa w Polsce osób ogłaszających upadłość. Co jednak niepokojące, średni dług bankruta wynosi obecnie zaledwie 37 tys. zł.!

Jak podał Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w zeszłym roku przybyło w Polsce 6 570 bankrutów. Ponad połowa z nich, bo aż 58 proc., widniała w chwili upadłości w Krajowym Rejestrze Długów, a łącznie wszyscy bankruci byli zadłużeni na kwotę 141,5 mln zł. Nieco więcej upadłości ogłosiły kobiety, które stanowiły 53 proc. bankrutów, ale za to długi mężczyzn opiewały łącznie na znacznie wyższe kwoty. Z kwoty zadłużenia wynoszącej 141,5 mln zł, aż 74,8 mln przypadło na mężczyzn, natomiast na kobiety – 66,8 mln. Wśród bankrutów przeważali także mieszkańcy miast, którzy stanowili aż 82,62 proc. wszystkich dłużników ogłaszających upadłość konsumencką.

Zaprezentowane statystki nie napawają optymizmem z jednego przede wszystkim powodu – kwota zadłużenia, która dla wielu dłużników jest już niemożliwa do spłacenia, to zaledwie 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Mimo zatem hurraoptymistycznych danych dotyczących polskiej gospodarki i rosnących płac, statystyki COIG pokazują, że realna sytuacja finansowa Polaków jest dużo gorsza, niż można by sądzić.

Bankructwo ma poważne konsekwencje i wbrew pewnych powszechnym, acz nie do końca prawdziwym sądom, nie polega ono na takim po prostu pozbyciu się zadłużenia. Ogłoszenie upadłości zawsze wiąże się z pozbawieniem dłużnika majątku.

- Dwa lata temu byłam bliska ogłoszenia upadłości – mój dług sięgnął kwoty przekraczającej moje możliwości finansowe na wiele miesięcy. Zadłużenie i nieuchronność spłaty doprowadziły mnie niemal na skraj załamania nerwowego, a ponieważ przeżywałam w owym czasie również kryzys w życiu prywatnym, to nie mogłam liczyć na niczyją pomoc w uregulowaniu zadłużenia. Na szczęście w jednym z ogłoszeń w internecie natrafiłam na informację o Debt Management Plan. Zadzwoniłam do konsultanta, który zapewnił mnie, że dobry plan spłaty zadłużenia pomógł już wyjść z długów ludziom znajdującym się w o wiele gorszej sytuacji ode mnie – opowiada pani Ania mieszkająca na północy Anglii. - Zawierzyłam doradcy i postanowiłam spróbować. Dziś spłacam jeszcze zadłużenie, ale jestem już znacznie bliżej całkowitego pozbycia się długów. Polecam Debt Management Plan wszystkim osobom fatalnie zadłużonym – dodaje.