W Plymouth odnowiono "polski most" będący hołdem dla polskich imigrantów i symbolem związków z Gdynią

To sposób na oddanie hołdu polskiej społeczności żyjącej w mieście

Polski most w Plymouth został odnowiony

Fot: Facebook @Plymouth City Centre

W Plymouth odrestaurowano polski most. Nowy projekt podkreśla związki tego nadmorskiego miasta z Gdynią, a także oddaje hołd polskiej społeczności żyjącej w Plymouth.

Projekt renowacji polskiego mostu w Plymouth został zlecony, aby "ożywić symbolikę mostu" i pomóc uczcić współistnienie dwóch społeczności mieszkających razem, wspólnie w Plymouth. Szacuje się, że w mieście będącym jednym z największych portów Wielkiej Brytanii, położonym nad rzeką Plym i Tamar, na granicy między Kornwalią a Devonem, mieszka do 15 tysięcy emigrantów z Polski. Oprócz tego Plymouth pozostaje miastem partnerskim z Gdynią. Wspólna historia i współpraca obu tych miast sięga września 1976 roku.

Polski most w Plymouth został odnowiony

Warto również w tym miejscu dodać, że rzeczony most przecina jedną z głównym arterii miasta, a więc ulicę Gdynia Way. Nietrudno się domyśleć, że została tak nazwana z powodu związków Plymouth z polskim miastem. JMiało to miejsce w 1983 roku.

Nowy, efektowny morski design mostu zastąpił poprzedni tworzony przez dekoracje kwiatowe z motywami biało-czerwonymi. Jego wykonaniem zajął się kolektyw The Road to Mayflower, a więc zespół ochotników tworzonych przez lokalnych przedstawicieli branży budowlanej.

To sposób na oddanie hołdu polskiej społeczności żyjącej w mieście

"Jako wolontariusze, którzy pasjonują się Plymouth, chcieliśmy coś zmienić i zdaliśmy sobie sprawę, że ten most może w dużo lepszym stylu witać naszych gości" - komentowała na łamach BBC Emma Hewitt, która pracowała przy projekcie. "Czuliśmy również, że jest to doskonała okazja do lepszego promowania i celebrowania partnerskich stosunków między Plymouth w Wielkiej Brytanii i Gdynią w Polsce" - uzupełniała.