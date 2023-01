W pierwszej połowie grudnia blisko 800 osób trafiło w Szkocji do szpitala z hipotermią. To skutek kryzysu kosztów utrzymania

Najnowsze dane statystyczne dla Szkocji z pierwszej połowy grudnia wyglądają zatrważająco. Okazuje się, że w tym czasie, między 1 i 18 grudnia, karetki zabrały do szpitala aż 800 pacjentów z hipotermią.

Kryzys kosztów życia dla niektórych obywateli kończy się pobytem w szpitalu

Dane uzyskane od Scottish Ambulance Service (SAS) i opublikowane przez dziennik „The Herald” pokazują, że w okresie między 1 i 18 grudnia karetki pogotowia zabierały dziennie około 44 osoby ze stwierdzoną hipotermią. W tym właśnie czasie temperatury spadły do dwucyfrowych ujemnych wartości, a gospodarstwa domowe musiały stawić czoła ogrzewaniu domów w znacznie wyższej cenie. Na przykład w Braemar w Aberdeenshire, które w grudniu było najzimniejszym miejscem w Wielkiej Brytanii, temperatura spadła do -15,7 st. C, czyli do najniższej temperatury od lutego 2021 roku.





Organizacja charytatywna Age Scotland mówi wprost, że niskie temperatury w połączeniu z rekordowymi cenami energii oznaczają dla osób starszych „przepis na katastrofę”. Scottish Ambulance Service (SAS) twierdzi, opierając się na swoich danych, że od 1 do 18 grudnia do szpitala trafiło 799 osób z powodu hipotermii, czyli z temperaturą ciała poniżej 35 st. Celsjusza. Najwięcej takich osób, bo aż 170, trafiło do szpitali należących do NHS Greater Glasgow i Clyde. Najmniej osób z hipotermią odnotowały Orkady i Szetlandy, gdzie takich przypadków było poniżej pięciu.

Hipotermia – co to jest za stan?

Hipotermia to stan, w którym temperatura ciała, która u przeciętnego, zdrowego człowieka wynosi około 37°C/98,6°F, spada o dwa stopnie. Do hipotermii może dojść, gdy człowiek zbyt długo przebywa w zimnym pomieszczeniu (np. w chłodni) albo w wodzie. Szczególnie narażone na wystąpienie objawów hipotermii są osoby starsze i małe dzieci, a jej objawy obejmują wystąpienie dreszczy, bladości, dezorientacji, apatii lub irracjonalnego zachowania, zaburzenia świadomości lub letargu, powolnego i płytkiego oddechu, a także wolnego i słabnącego pulsu.

Gdzie w Szkocji najwięcej osób trafiło do szpitala z hipotermią

Poniżej prezentujemy listę miejsc, gdzie odnotowano w grudniu najwięcej przypadków osób z hipotermią.

Greater Glasgow and Clyde 170

Lothian 121

Grampian 80

Lanarkshire 76

Ayrshire and Arran 74

Tayside 66

Highland 64

Fife 51

Forth Valley 39

Dumfries and Galloway 28

Borders 14

Western Isles 7

Orkney poniżej 5

Szetlandy poniżej 5

Inne poniżej 5



Szef polityki i komunikacji Age Scotland Adam Stachura powiedział na łamach BBC Scotland, że jest „zaskoczony” opublikowanymi liczbami. - Od miesięcy martwiliśmy się, że szczególnie mroźna zima w połączeniu z kryzysem energetycznym będzie oznaczać, że duża liczba osób starszych doświadczy hipotermii lub innych poważnych problemów związanych z niską temperaturą ciała – takich jak zawały serca i udary. To obnaża okrutną rzeczywistość, jaką jest spirala kosztów energii i życia dla naszego społeczeństwa – dodaje Stachura.

Starsi ludzie są szczególnie dotknięci rosnącymi kosztami życia

Adam Stachura z Age Scotland nie ma wątpliwości, że starszym ludziom jest teraz bardzo trudno odpowiednio ogrzać dom. - Wiemy, że setki starszych osób o niskich dochodach nie ogrzewają swoich domów do komfortowego poziomu, że brakuje im ciepłych posiłków lub że przez długi czas przebywają samotnie w zimnych domach. Tej zimy nie ma łatwych rozwiązań, ale rząd przydzielił pomoc pieniężną na pokrycie kosztów energii – być może można ludzi zapewnić, że mogą częściej korzystać z ogrzewania – zaznacza Stachura.

Przypomnijmy, że pomoc w postaci dwóch dotacji do rachunków za energię na łączną kwotę £650 została przydzielona ponad ośmiu milionom gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dodatkowe £900 w trzech ratach zostanie wypłacone gospodarstwom domowym do świadczeń zależnych od dochodów wiosną i jesienią 2023 roku, a także wiosną 2024 roku. Wciąż jednak szacuje się, że 850 000 emerytów i rencistów w Wielkiej Brytanii nie ubiega się o Pension Credit, który jest warunkiem otrzymania tych dodatkowych płatności.

