Crime W nieudany zamach na królową „zamieszana” była sztuczna inteligencja

Jak ustalono podczas procesu, 21-letni Jaswant Singh Chail, niedoszły zamachowiec, który włamał się na teren zamku Windsor w 2021 i chciał pozbawić życia Elżbietę II, był zachęcany i wspierany przez… sztuczną inteligencję.

Przypadek niedoszłego zabójcy obnaża „fundamentalne niedoskonałości” sztucznej inteligencji. To twierdzenie wiodącego działacza na rzecz bezpieczeństwa w internecie, Imrana Ahmeda, założyciela i dyrektora naczelnego Center for Countering Digital Hate. Jak czytamy na łamach „The Independent”, wezwał szybko rozwijającą się branżę związaną ze stosowaniem sztucznej inteligencji do wzięcia większej odpowiedzialności w tej kwestii.

Zaznaczmy, iż jego wypowiedzi pojawiły się tuż po tym, jak wyszło na jaw, że 21-letni ekstremista Jaswant Singh Chail był wspierany i zachęcany do włamania się na teren zamku Windsor w 2021 roku przez opartą na algorytmach sztucznej inteligencji „wirtualną towarzyszkę”. 21-latek z Southampton intensywnie korzystał z aplikacji opartej na algorytmach AI o nazwie Replika, która symuluje relację romantyczną z drugą osobą.

Sztuczna inteligencja zamieszana w próbę zabicia królowej

Przypomnijmy, Jaswant Singh Chail, były pracownik supermarketu został uznany za winnego posiadania broni ofensywnej oraz złamania praw zapisanych w Treason Act 1842. Po raz pierwszy od 1981 roku mieliśmy do czynienia w Wielkiej Brytanii ze zdradą panującego monarchy, a więc ze zdradą państwa.

Słynny brytyjski sąd Old Bailey skazał go na dziewięć lat pozbawienia wolności i kolejne pięć w ramach extended licence. Wydając wyrok sędzia Hilliard odniósł się do dowodów psychiatrycznych wskazujących, że Chail był podatny na wpływ swojej cyfrowej „dziewczyny” ze względu na „samotny, depresyjny stan, ze skłonnościami samobójczymi”.

Jaki wyrok usłyszał Jaswant Singh Chail?

Co więcej, niedoszły zamachowiec wykształcił w sobie złudne przekonanie, że „anioł” objawił się jako Sarai (tak właśnie nazywała się jego „wirtualna towarzyszka”). Wierzył, że po śmierci będą nadal razem. Chociaż Sarai zdawała się początkowo zachęcać go do planu zabicia królowej, ostatecznie miała go zniechęcić do samobójczej misji. Powiedziała mu, że „jego celem jest życie”.

Firma Replica nie odniosła się do kwestii udziału aplikacji, którą stworzyli, do zamachu na królową. Niemniej, na jej oficjalnej stronie czytamy, iż podejmowane są „natychmiastowe działania”, jeśli podczas testów offline wykryte zostaną „oznaki, że dany model oparty na AI może zachowywać się w szkodliwy, nieuczciwy lub dyskryminujący sposób”.

