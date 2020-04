W niepokojącym tempie rozprzestrzeniają się pożary w Szkocji. Przyczyną dramatyczna susza [GALERIA]

fot. Balintore Fire Station

Przez suchą i wietrzną pogodę strażacy nie nadążają z gaszeniem serii pożarów, które rozprzestrzeniają się w dużym tempie od paru ostatnich dni w Szkocji. W ogniu znalazło się m.in. Kilpatrick Hills (West Dunbartonshire) niedaleko Glasgow.

W Szkocji doszło do serii pożarów - pierwszy wybuchł w piątek w Strathpeffer w Easter Roos i został wywołany najprawdopodobniej przez niedopałek papierosa – podała szkocka straż pożarna. Z ogniem walczyło ponad 20 strażaków, a akcja gaśnicza trwała do soboty.

Niezależnie do kolejnego pożaru doszło na Fyrish Hill. Z kolei w poniedziałek następny pożar rozpoczął się w Clydebank i był tak rozległy, że płomienie i gęsty dym widoczne były z Glasgow.

Ogień pojawił się również w Dumfries i Galloway oraz Stirling. Jak powiedział John Miller ze szkockiej straży pożarnej – warunki na Kilpatrick Hills są „wyzwaniem” dla strażaków.

- Załoga nadal pracuje nad zapanowaniem nad pożarem i należy im się pochwała za ich wysiłek. Dodatkowo mamy wsparcie ze strony policji, która wysłała swoje helikoptery, w tym jeden zrzucający wodę. Należą jej się szczere podziękowania – dodał Miller.

Służby ratownicze straży pożarnej w Szkocji za przyczynę pożarów podały suche i wietrzne warunki pogodowe, za sprawą których pożar „rozprzestrzenia się agresywnie”. Prognozy nie są optymistyczne, przez kolejne dni warunki będą podobne, co sprawia, że dzikie tereny w Szkocji objęte są „ekstremalnym ryzykiem”.

Inspektor Miller zaapelował do mieszkańców zagrożonych terenów, aby zostali w domach, „jeśli to tylko możliwe”, ale dodał, aby osoby, które muszą udać się w podróż, zadbały o bezpieczeństwo dzikich terenów.

- Takie typy pożarów mogą zacząć się w sposób celowy lub przez niedbałość, jak na przykład pozostawienie przez kogoś niedopałka papierosa – jednak skutki są niszczycielskie dla natury, środowiska oraz społeczności. Możemy uchronić się od takiego typu pożarów w tym trudnym czasie przez przestrzeganie reguł dotyczących bezpieczeństwa – dodał.

Susza stała się już naszym kolejnym globalnym problemem. Wiele rejonów nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także Polski czy świata ciągle się czeka na deszcz, a meteorolodzy nie mają dla nas dobrych wieści.

Akcja gaszenia pożaru z powietrza:

A short clip of the water bombing carried out yesterday.

Amazing skill on display.@Yorks_Exile thanks again for the help!