W najbliższy weekend na niebie w UK pojawi się Krwawy Księżyc! Na czym polega to niezwykłe zjawisko?

Fot. Getty

Już w najbliższy weekend, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z terenu Wielkiej Brytanii będzie można obserwować Krwawy Księżyc. Będzie to pierwsze całkowite zaćmienie Księżyca od stycznia 2019 r.

Krwawy Księżyc – co to za zjawisko?

Krwawy Księżyc albo Czerwony Księżyc to jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk jakie możemy obserwować na niebie. Tegoroczna pełnia Księżyca w maju, nazywana także Pełnią Kwiatowego Księżyca, Pełnią Sadzenia Kukurydzy, Pełnią Zajęczą, Pełnią Mleczną, a także Wesołym Księżycem kub Księżycem Żabich Powrotów, będzie także połączona z całkowitym zaćmieniem naszego naturalnego satelity. Dawniej uważano, że Krwawy Księżyc zapowiada rychły rozlew krwi lub gniew bogów, natomiast dziś już wiemy, że Księżyc „robi się” czerwony, gdy Ziemia znajduje się dokładnie na linii między Słońcem a Księżycem. Ziemia rzuca cień na Księżyc, powodując jego zaćmienie – w takim momencie białe światło o wszystkich zakresach długości fal nie dociera do powierzchni Księżyca. Znajdująca się między Słońcem i Księżycem Ziemia powoduje refrakcję, czyli rozproszenie i załamanie fal świetlnych. I o ile w przypadku światła niebieskiego dochodzi do jego rozproszenia się w atmosferze naszej planety, to światło czerwone załamuje się, tworząc poświatę dookoła Ziemi. Właśnie to czerwone światło, padające na powierzchnię Księżyca, daje efekt tzw. Krwawego Księżyca.

Krwawy Księżyc w UK – kiedy pojawi się na niebie?

Całkowite zaćmienie Księżyca będzie widoczne z terenu Ameryki Południowej, Ameryki Północnej oraz z niektórych regionów Europy i Afryki. Zjawisko to będzie można obserwować także z terenu Wielkiej Brytanii, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 15 na 16 maja. W UK Księżyc zacznie wchodzić w cień Ziemi tuż po godzinie 2:30 nad ranem, a pełne zaćmienie nastąpi tuż przed godziną 4:30 rano. W Wielkiej Brytanii zobaczymy także, jak Księżyc zmienia kolor na czerwony podczas zaćmienia.