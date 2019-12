W najbardziej pro-brexitowym mieście w Wielkiej Brytanii wyborcy są nadal źli i rozczarowani obecną sytuacja w kraju

Ponad trzy czwarte mieszkańców miasta Boston w Lincolnshire (region East Midlands) głosowało za opuszczeniem UE w 2016 roku. Zresztą, całe hrabstwo optowało za Brexitem - w South Holland i East Lindsey poparcie dla tego pomysłu oscylowało w okolicach 70%.

Czym było spowodowane tak silne opowiedzenie się za propozycję na rzecz której działali politycy obozu Vote Leave? Niechęcią do imigrantów - nikt tego w Bostonie nawet nie chce ukrywać! W latach 2004–2014 populacja migrantów w mieście wzrosła o szokujące 460%, a odsetek mieszkańców Bostonu urodzonych w krajach przystępujących do UE w XXI, takich jak Litwa, Polska i Łotwa, wynosi około 12%.

Według ostatniego spisu powszechnego, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii w 2011, Boston ma również najwyższy odsetek imigrantów z Europy Wschodniej, po napływie pracowników z UE do sektora rolnego w tym regionie. Dzięki temu Boston zyskał miano "najbardziej podzielonego miasta" na Wyspach. Dodajmy, że wcześniej to średniej wielkości portowe miasto słynąło z produkcji wełny oraz eksportu soli i zbóż.

Czy jednak podjęcie decyzji o opuszczeniu UE coś w Bostonie zmieniło? Jak wynika z reportażu amerykańskiej stacji telewizyjnej CNBC w obliczu zbliżających się wyborów 12 grudnia poparcie dla Partii Konserwatywnej jest silne i stabilne. Nic nie wskazuje na to, żeby okręg wyborczy w Bostonie i Skegness przestał należeć do torysów. Mimo to w lokalnym pubie Stump & Candle w ocenie brytyjskiej polityki używa się sformułowań typu "sh-t", "fed up" i "p----d off"...

Brexitowe slogany w stylu "leave means leave" oraz "wola ludu" nadal są tutaj żywe, ale mimo to nikt w Bostonie nie wydaje się wierzyć, że nadchodzące wybory parlamentarne rozwiążą problem politycznych podziałów w kraju. Co więcej, rozczarowanych obecną sytuacją tylko przybywa.

Pewien mężczyzna po sześćdziesiątce, który rozmawiał z CNBC w Stump & Candle, zwrócił uwagę, że niezadowolenie w Bostonie związane jest nie z samą obecnością migrantów, ale brakiem dodatkowych wydatków rządu, aby umożliwić służbom publicznym radzenie sobie z rosnącą populacją.

- Czy dali nam więcej policjantów, więcej lekarzy, więcej szpitali, więcej szkół, lepsze drogi? Czy dali nam coś, aby sobie z tym poradzić? Nie. Zostaliśmy porzuceni - mówi, dodając, że Boston był "pięknym małym miasteczkiem i nadal może nim być", ale został zredukowany do "pustej skorupy".

Z kolei inny bohater tekstu, niejaki Pat, nie uważa, że zbliżające się wybory w czymkolwiek pomogą. Współczuje byłej premier Theresie May i skarży się, że pod rządami Johnsona kraj znalazł się "dwa kroki wstecz od miejsca, w którym byliśmy" w sprawie Brexitu. "Staliśmy się pośmiewiskiem całego świata" mówi, dodając, że nie jest pewien, w jaki sposób będzie głosować w grudniu. Słysząc tą wypowiedz kobieta znajdująca się w pobliżu wyraża podobne przekonanie mówiąc, że zagłosuje na torysa, ale nie wierzy, że to cokolwiek zmieni...

... tak wygląda sytuacja w Bostonie. Kiedyś wierzono tu, że Brexit zmieni wszystko, a teraz oddaje się głosy w wyborach bez żadnego przekonania.