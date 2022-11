W Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą wobec Kobiet i Dziewcząt kampania "Dość" mówi nam, jak bezpiecznie interweniować

artykuł jest częścią kampanii rządowej

Położenie kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest problemem nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy przemoc ma miejsce w domu, w pracy, czy w przestrzeni publicznej, każdy ma do odegrania swoją rolę. Każdy z nas powinien podejmować działania mające na celu uczynienie naszego społeczeństwa bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich.

Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet i Dziewcząt ogłoszony przez ONZ zbiega się z drugą fazą kampanii rządu brytyjskiego "Enough" (Dość).

Kampania zachęca ludzi do podjęcia prostych kroków, aby bezpiecznie interweniować, gdy widzą różne rodzaje nadużyć lub przemocy. Niezależnie od tego, czy jest to molestowanie seksualne na ulicy, nękanie słowne w transporcie publicznym, udostępnianie intymnych zdjęć bez zgody, kontrolowanie lub przymuszanie do czegoś - razem możemy rzucić wyzwanie i powstrzymać sprawców nadużyć.

Prezes Opoki, polskiej organizacji wspierającej ofiary przemocy domowej - Aneta Mackell mówi:

"Z całego serca popieramy kampanię Enough (‘Dość), niezwykle ważne jest podnoszenie świadomości, że wszelkiego rodzaju nadużycia wobec kobiet i dziewcząt są niedopuszczalne. Jednak równie ważne jest, abyśmy uczyli wszystkich tego, w jaki sposób mogą bezpiecznie interweniować i POWSTRZYMAĆ przemoc we wszystkich formach. "

Julia ofiara Upskirtingu wspomina:

"Byłam z przyjaciółmi w jednym z miejsc, do których chodzimy w większość piątków. Poszłam do toalety i kiedy byłam w kabinie, zauważyłam rękę z kamerą, która nagrywała mnie, gdy siedziałam na toalecie. Byłam tak zszokowana, że kompletnie nie wiedziałam, co zrobić. Powiedziałam o tym mojemu przyjacielowi, który natychmiastowo zareagował informując ochronę. Na szczęście szybko przyjechała policja i mężczyzna został aresztowany".

Podczas gdy większość ludzi zdaje sobie sprawę, że interwencja mająca na celu powstrzymanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest ważna, niektórzy martwią się, że reagując narażą się na ryzyko lub pogorszą sytuację. Jednakże świadkowie mogą odegrać ogromną rolę w powstrzymywaniu nadużyć, a ich interwencja nie musi być dramatyczna lub prowadzić do konfrontacji. Istnieje wiele różnych sposobów, na które można bezpiecznie pomóc.

Ważne jest, aby pamiętać, że natychmiastowa interwencja może być niebezpieczna, a jeśli uważasz, że ktoś jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, możesz zadzwonić pod numer 999, aby zgłosić to na policję.

W ramach kampanii "Dość" dowiadujemy się o czterech prostych sposobach pomagających ludziom bezpiecznie interweniować. Możemy je zapamiętać za pomocą mnemotechniki STOP: (Say something) Powiedz coś, (Tell somone) Powiedz komuś, (Offer help) Zaoferuj wsparcie, (Provide distraction) Zapewnij odwrócenie uwagi. W zależności od sytuacji można użyć dowolnego rozwiązania lub ich kombinacji.

Powiedz coś

Możesz pokazać swoją dezaprobatę dla tego, co się dzieje, na przykład mówiąc: "Nie sądzę, że to zabawne" lub możesz być bardziej bezpośredni, jeśli uważasz, że jest to bezpieczne, mówiąc, że dane zachowanie jest niedopuszczalne i żądasz, aby zostało zaprzestane.

Powiedz komuś

Możesz powiedzieć komuś odpowiedzialnemu, na przykład Działowi Zasobów Ludzkich (HR), jeśli jesteś w pracy, lub strażnikowi pociągu lub kierowcy autobusu, jeśli korzystasz z transportu publicznego. Możesz również powiedzieć komuś innemu np. przechodniowi i sprawdzić, czy są gotowi pomóc - współpraca może być bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem interwencji.

Zaoferuj wsparcie

Możesz zapytać osobę pokrzywdzoną, czy nic jej nie jest. Możesz nagrać zdarzenie na swoim telefonie i zaproponować przekazanie tego nagrania jako dowodu, a także zaoferować pomoc w zgłoszeniu incydentu. Możesz też pomóc innym, którzy już udzielają wsparcia. Jeśli jest to osoba, którą znasz, sprawdź, czy jest sama i zaoferuj pomoc w zgłoszeniu zdarzenia, jeśli wyrazi na to zgodę. Gdy przypuszczasz, że ktoś może być w związku o charakterze przemocowym, możesz zadzwonić do National Domestic Abuse Helpline po bezpłatną i poufną poradę.

Zapewnij zmianę trasy

Czasami najlepsze w danej chwili jest odwrócenie uwagi, danie osobie poszkodowanej szansy na odejście lub danie innym możliwości zawołania pomocy. Możesz nawiązać rozmowę z ofiarą, np. zapytać o drogę, gdzie jest następny przystanek autobusowy, lub udawać, że ją znasz.

Kampania "Dość" dostarcza informacji na temat usług wsparcia, sposobów zgłaszania nadużyć na policję oraz oferuje wskazówki dla osób zaniepokojonych własnym zachowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź http://www.gov.uk/enough