W Manchesterze powstanie największy park wodny w UK [WIDEO]

Fot: YouTube

W Manchesterze powstanie największy park wodny w Wielkiej Brytanii. Będzie miał ponad 35 zjeżdżalni, 25 basenów, 30 saun i łaźni parowych, a wszystko to zostanie pomieszczone na powierzchni 12 hektarów.

Jak widzicie, już same te liczby sprawiają, że The Therme, park wodny w Manchesterze, zapowiada się na coś naprawdę imponującego. Inwestycja ma być warta (bagatelka!) 250 milionów funtów, a jej otwarcie zaplanowano 2023 roku. W minionym tygodniu plany stworzenie największego parku wodnego UK, który zdetronizuje pod tym względem słynny Sandcastle w Blackpool, zostały zatwierdzone. The Therme powstanie nieopodal Trafford Centre. Jak podaje lokalny serwis "The Manchester Evening News" będzie on dwukrotnie większy od otwartego w 2016 roku Therme w Bukareszcie.

To będzie największy park wodny w UK!

W swoich założeniach The Therme w Manchesterze będzie połączeniem parku wodnego z centrum odnowy biologicznej i w zasadzie będzie to pierwszy taki miejski resort zlokalizowany na terenie Wielkiej Brytanii. Wydzielona strefa dla dorosłych z lagunami z ciepłą wodą wśród ogrodów botanicznych, bary typu swim-up, lecznicze baseny mineralne oraz luksusowe łaźnie parowe i sauny - w taki sposób reklamowane jest to przedsięwzięcie.

... ale to jeszcze nie wszystko! W tej "miejskiej oazie" znajdzie się również miejsca dla niezwykłego ogrodu botanicznego o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Będzie miał on kształ róży. Na dachu zostaną umieszczone ule, a w lokalnej restauracji będzie sprzedawany miód wytworzony w nich przez pszczoły. Nie zabraknie również zaplecza fitness i siłowni. W dodatku do filtracji powietrza i oczyszczania wody będą stosowane najlepsze dostępne technologie, dzięki czemu goście będą oddychać najświeższym powietrzem i pływać w najczystszej wodzie.

Inwestycja w Manchesterze będzie kosztować 250 mln funtów

"Będzie to wyjątkowe doświadczenie, nigdy wcześniej niewidziane w Wielkiej Brytanii" - w taki sposób deweloper Therme Group reklamuje swoją inwestycję. Prace budowalne wciąż znajdują się na bardzo wczesnym etapie, ale stojący na czele tego przedsięwzięcia zaznaczają, że wszystko jest na dobrej drodze, aby zdążyć z otwarciem na 2023 rok.