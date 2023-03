W lutym 2023 ceny domów w UK zanotowały kolejny spadek - nieruchomości tanieją szósty miesiąc z rzędu

Ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 1,1% w lutym 2023 w skali roku. Rynek nieruchomości w UK jest „dobijany” przez wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych i rosnące koszty utrzymania. Pomimo iż zakup własnych czterech kątów na Wysypie staje się coraz tańszy, to ogólna koniunktura sprawia, że niewiele osób może sobie na to pozwolić.

Kolejny miesiąc, kolejny spadek cen nieruchomości w UK. W lutym 2023 roku ceny nadal spadały i było to już szósty taki miesiąc z kolei, jak podaje Nationwide. Rynkowa wartość brytyjskich domów spada zarówno w skali rocznej, jak i miesiąc do miesiąca. Rok do roku mamy do czynienia z pierwszym spadkiem od listopada 2012 roku (nie licząc niewielkiego pikowania cen, które miało miejsce na początku pandemii na Wyspie). Ceny spadły również w ujęciu miesięcznym, w porównaniu do stycznia 2023 straciły niewiele, bo 0,5%.





Ile obecnie kosztuje kupno domu w UK?

Według Nationwide „rynkowi [nieruchomości w UK] będzie trudno odzyskać rozpęd w najbliższym czasie”. „Przeciwne wiatry gospodarcze wydają się pozostawać stosunkowo silne, a rynek pracy powszechnie oczekuje osłabienia w miarę kurczenia się gospodarki w nadchodzących kwartałach” – powiedział główny ekonomista Nationwide, Robert Gardner, którego cytujemy za serwisem informacyjnym BBC. Dodał, że oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostaje „znacznie powyżej” minimów z 2021 roku, co ma również duży wpływ na ceny rynkowe.

Ile zapłacimy, kupując dom w UK? Cena przeciętnej nieruchomości wynosi obecnie 257 406 GBP, co oznacza spadek z 258 297 GBP w styczniu i jest o 3,7% mniejsza w porównaniu z cenowym szczytem, który obserwowaliśmy w sierpniu 2022. Oprocentowanie kredytów hipotecznych rosło już w zeszłym roku, gdy Bank Anglii podniósł stopy procentowe, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami utrzymania.

Ceny nieruchomości w UK kolejny miesiąc lecą w dół

Czy mieszkańcy UK obecnie kupują domy? W znacznie mniejszej skali. Brytyjskie banki zatwierdziły w styczniu najniższą liczbę kredytów hipotecznych od 2009 roku, nie licząc załamania, które miało miejsce na początku pandemii, jak wynika z danych Banku Anglii opublikowanych w środę. W ciągu miesiąca zatwierdzono przyznanie łącznie 39 637 kredytów hipotecznych na zakup domu, w porównaniu z 40 540 w grudniu.

„Ponadto wymagania dotyczące depozytów pozostają dla wielu zbyt wysokie, a oszczędzanie na depozyt pozostaje walką, biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania, zwłaszcza w sektorze wynajmu prywatnego, w którym czynsze silnie rosną” - komentował dalej Gardner. Wybiegając w przyszłość, przedstawiciel Nationwide zakłada, że ceny nieruchomości spadną jeszcze o 5-6% licząc od szczytu w sierpniu 2022 i osiągną poziom który „wydaje się stosunkowo miękkim lądowaniem, biorąc pod uwagę presję na finanse gospodarstw domowych”.

Jednocześnie spada liczba biorących kredyty hipoteczne

Z kolei według Pantheon Macroeconomics ludzie w UK wstrzymują się z inwestycją w dom, ponieważ spodziewają się dalszego spadku cen. Przewiduje się, że ceny spadną w nadchodzących miesiącach do około 8% poniżej szczytu. Stwierdzono także, że oprocentowanie kredytów hipotecznych „na razie osiągnęło najniższy poziom”, a realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych zostaną „ponownie zmniejszone” w kwietniu w wyniku wycofania przez rząd dopłat do rachunków za energię. Według prognoz Pantheon Macroeconomics wzrost cen domów na 2024 rok sięgnie 5 procent, ponieważ Bank Anglii ma zacząć obniżać stopy procentowe.

Jeszcze w 2022 roku pisaliśmy, iż przewiduje się, że ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną o co najmniej 10% w 2023 roku. Analitycy Credit Suisse ostrzegają, że wyższe stopy procentowe, inflacja i ryzyko recesji mogą doprowadzić do spadku cen domów w Wielkiej Brytanii o 10-15% w przyszłym roku. Andrew Wishart, starszy ekonomista ds. nieruchomości w Capital Economics, również przewidział spadek cen domów o 10-15% w 2023.

Jakie zmiany na rynku nieruchomości przyniesie 2023?

Dodajmy, iż w styczniu 2023 roku ceny domów w Wielkiej Brytanii nadal spadały i było to już piąty taki miesiąc z kolei. Jak podaje Nationwide, koszt kupna nieruchomości w UK spadł o 0,6% w pierwszym miesiącu roku w porównaniu z grudniem 2022 roku. Roczna dynamika wzrostu cen domów w UK również zwolniła na początku roku do 1,1%, gdy w grudniu sięgała 2,8%. Jak podaje „Guardian”, to najniższy wzrost od czerwca 2020, kiedy rynek mieszkaniowy został ponownie otwarty po zamrożeniu w pierwszych miesiącach pandemii Covid-19.

Według ekspertów Nationwide jest jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy aktywność na rynku mieszkaniowym zaczęła się poprawiać, ponieważ oprocentowanie kredytów hipotecznych oferowane przez pożyczkodawców wraca do normy po tym, jak gwałtownie wzrosły po katastrofalnym mini-budżecie Liz Truss i Kwasiego Kwartenga we wrześniu ubiegłego roku.

