W londyńskim Ogrodzie Pamięci odsłonięto tablice poświęcone Polskim Wojskom Lądowym

Fot: Facebook

W Londynie w Ogrodzie Pamięci obok Pomnika Lotników Polskich (Hillingdon) odsłonięto wczoraj tablice pamiątkowe poświęcone Polskim Wojskom Lądowym.

Odsłonięcia tablicy dokonali ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki i radny samorządu gminy Hillingdon sir Ray Puddifoot. W uroczystości brali również udział przedstawicieli Związku Lotników Polskich, Komitetu Opieki nad Pomnikiem Lotników Polskich i Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, a także lokalne władze londyńskiego Hillingdon. Odsłonięte tablice upamiętniają wkład Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej.

Napisy znajdujące się na nich w języku polskim i angielskim opowiadają o losach Polskich Wojsk Lądowych po inwazji Niemiec i Związku Sowieckiego. Można się z nich dowiedzieć o deportacjach Polaków w głąb Związku Sowieckiego, o zbrodni katyńskiej, o zdobyciu wzgórza Monte Cassino przez 2. Korpus Polski, o roli 1. Dywizji Pancernej w kampanii normandzkiej, udziale 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji "Market Garden" czy walce Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.

Oddano hołd Polskim Wojskom Lądowym

Jak czytamy w depeszy PAP`u w ten sposób w londyńskim Ogrodzie Pamięci znalazł się komplet tablic poświęconych Polskim Siłom Zbrojnym. Już wcześniej w taki sam sposób uhonorowano Polskie Siły Powietrzne i Polską Marynarkę Wojenną.

"Razem tworzą one należyty hołd dla szerszego wysiłku polskich żołnierzy, marynarzy i lotników, którzy walczyli od pierwszego dnia wojny, byli obecni na prawie każdym froncie i stanowili czwartą co do wielkości aliancką siłę. Pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolność Polski, Wielkiej Brytanii i Europy jest szczególnie istotna dziś. Stanowi ona ważną inspirację i pokazuje, jak wiele kosztuje wolność" - komentował dla polskich mediów ambasador Rzegocki.

"Wyczyny Polskich Wojsk Lądowych podczas wojny nie znały granic"

"Wyczyny Polskich Wojsk Lądowych podczas wojny nie znały granic. Kampania norweska, francuska, północnoafrykańska, włoska, belgijska, holenderska czy niemiecka – polscy żołnierze dzielnie walczyli w najważniejszych bitwach wojny. Pod Monte Cassino 2. Korpus Polski generała Władysława Andersa odniósł sukces tam, gdzie nie powiodły się poprzednie ataki aliantów, otwierając drogę do Rzymu. Zdobywając wzgórze 262 Mont Ormel, 1. Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka jak korek w butelce zamknęła oddziały pancerne SS w kluczowych momentach kampanii normandzkiej. Tymczasem pod Arnhem i w Polsce kolejno 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa i Armia Krajowa walczyły dzielnie, ponosząc ciężkie straty" - przypomniał ambasador.

"Zebraliśmy się w Ogrodzie Pamięci Polskich Sił Zbrojnych, aby upamiętnić, oddać hołd i uhonorować Polskie Wojska Lądowe, które wraz z Polskimi Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną odegrały znaczącą rolę w pokonaniu nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej. Umieszczając hołd dla Polskich Wojsk Lądowych tutaj, w Ogrodzie Pamięci Polskich Sił Zbrojnych w Hillingdon, mamy nadzieję złożyć zarówno trwały hołd, jak i okazać naszą wdzięczność Polakom i Polkom, którzy walczyli i pomogli zachować naszą wolność" - uzupełniał Ray Puddifoot.