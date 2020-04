W londyńskim ExCel powstanie szpital polowy dla zakażonych koronawirusem - zmieści nawet 4 tysiące pacjentów

Na terenie londyńskiego ExCel, centrum wystawienniczo-konferencyjnego położonego na terenie biznesowej dzielnicy Docklands powstał NHS Nightingale Hospital. Ogromny szpital polowy pomieści do 4 tysięcy osób zakażonych koronawirusem.

Exhibition Centre London, Londyńskie Centrum Wystawiennicze, powstało w roku 2001. Budynek służący jako centrum wystawienniczo-konferencyjne liczące sobie aż 100 000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej służył między innymi na potrzeby szczytu G20, a w trakcie igrzysk olimpijskich był miejscem rozgrywania zawodów sportowych w siedmiu dyscyplinach. Teraz, w czasie pandemii koronawirusa, został zamieniony w ogromny szpital polowy, gdzie leczone będą osoby zakażone koronawirusem.

ExCel ma odciążyć pracujące pełną parą szpitale - tutaj zostaną przewiezieni pacjenci, którzy potrzebują pomocy medycznej, ale mają największą szansę na przeżycie. Jak czytamy na łamach "Gurdiana" cięższe przypadki, pacjenci w starszym wieku czy przewlekle chorzy pozostaną w "tradycyjnych" placówkach medycznych. System segregacji oznacza, że ExCel będzie przyjmować głównie młodszych pacjentów, kiedy pozostałe szpitale skupią się na leczeniu tych starszych.

Rozmiary tej placówki będą imponujące. 4 tysiące łóżek zostanie podzielonych na 80 oddziałów po 42 łóżka każdy. Do prawidłowego funkcjonowania tymczasowej placówki, która będzie jednym z największych szpitali na świecie, będzie potrzeba aż 16 tysięcy pracowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, techników, pracowników administracyjnych!

Placówka została już uruchomiona. Uroczystego otwarcia szpitala dokonał następca tronu, książę Karol, ale zrobił to... zdalnie - z posiadłości Balmoral w Szkocji. "To pokazuje, jak niemożliwe może stać się możliwe i jak dzięki ludzkiej woli i pomysłowości możemy osiągnąć to, co niewyobrażalne. W tym mrocznym czasie to miejsce będzie jaśniało" - oświadczył. Z kolei "fizycznie" w uroczystości brał udział minister zdrowia Matt Hancock, który udowadniał, że przedsięwzięcie to jest dowodem na to, że NHS staje na wysokości zadania na froncie walki z koronawirusem.

Dodajmy, że nie tylko w Londynie będzie funkcjonowała taka placówka! Polowy szpital powstanie także w Birmingham. Tamtejszy Nightingale jest tworzony w miejskim Narodowym Centrum Wystawowym i będzie opiekował się chorymi, którzy nie są zakażeni, ale potrzebują hospitalizacji. Potencjalnie zmieści się tam 2000 pacjentów, ale początkowa liczba łóżek sięgnie tylko 500. Inne szpitale polowe powstają w centrum konferencyjnym Manchester Central i potencjalnie w szkockim centrum wystawowym w Glasgow.

Zobaczcie, jak NHS Nightingale będzie wyglądało: