Nie widać końca strajków w Wielkiej Brytanii, a tym bardziej w Londynie. Z początkiem przyszłego miesiąca mieszkańcy stolicy muszą się przygotować na komunikacyjny chaos.

Strajki w Londynie

Do kolejnych strajków z początkiem października szykują się w Londynie pracownicy London Underground. Związek zawodowy Rail, Maritime and Transport union ogłosił właśnie, że spór z rządem ponownie dotyczy warunków płacy i pracy. Masowe odejście z pracy zapowiedziano na 4 i 6 października. 4 października strajk pracowników London Underground zbiegnie się też z akcją strajkową maszynistów zrzeszonych w związku zawodowym Aslef. Wiadomo jest natomiast, że strajk członków RMT nie będzie miał wpływu na kolej naziemną i linię metra Elizabeth line.

Dlaczego pracownicy metra znów strajkują?

Związkowcy twierdzą, że jednym z głównych powodów akcji strajkowej są planowane cięcia, które mogą doprowadzić do utraty setek miejsc pracy. Poza tym pracownicy London Underground obawiają się o bezpieczeństwo swoje i pasażerów w związku z coraz większym obciążeniem pracą. Precyzuj ą oni, że pracują w samotności i są coraz bardziej zmęczeni.

– Pracownicy stacji mają dość tego, że ich zarobkowanie jest zagrożone przez utratę pracy i atak na warunki pracy. Personel ma do odegrania kluczową rolę – pomaga słabszym pasażerom bezpiecznie dotrzeć do pociągów i zapewnia, że metro będzie bezpiecznym środowiskiem dla pasażerów – mówi szef RMT Mick Lynch, wyjaśniając powód strajków w Londynie. I dodaje: – Redukcja miejsc pracy i atak na warunki pracy doprowadzą do tego, że większa liczba stacji zostanie pozbawiona personelu. Będą tymczasowe zamknięcia, a gniew pasażerów będzie narastał. TfL obciął budżet, ale oszczędności wynikające ze zwolnień w personelu stacji będą nie do zniesienia. Doprowadzą do niedoborów, które są nie do przyjęcia. Ta akcja strajkowa doprowadzi do zamknięcia metra. Wzywamy burmistrza Sadiqa Khana do pilnego spotkania się z nami w celu omówienia tej sprawy.

