Londyn W Londynie zapłacimy 165 funtów za kilogram wiśni

Ile zapłacimy, kupując wiśnie w luksusowym domu towarowym w ekskluzywnej londyńskiej dzielnicy? W Harrodsie kilogram tych sezonowych letnich owoców kosztuje aż 165 funtów! Oznacza to, że średnio pojedyncza wiśnia kosztować będzie (około!) 1,75 funta. Na szczęście są miejsca w Wielkiej Brytanii, gdzie da się je kupić taniej…

Zlokalizowany przy Brompton Road w londyńskim Knightsbrideg dom towarowy Harrords jest prawdziwą ikoną brytyjskości. Jego historia sięga 1849 roku, gdy został założony przez Charlesa Henry`a Harroda, a dziś pozostaje sklepem, który oferuje wybór najbardziej luksusowych przedmiotów. W 2010 roku został kupiony za 1,5 miliarda funtów przez Qatar Investment Authority, a dziś jego wartość jest z pewnością znacznie większa.

Zgodnie z mottem Harrodsa („omnia omnibus ubique”, czyli „mamy wszystko, czego chcesz”) w sklepie można kupić wszystko. Nie tylko ekskluzywne alkohole, najdroższą biżuterię, ubrania od najsłynniejszych projektantów, ale również bardziej „zwyczajne” produkty, takie jak… wiśnie.

Ekskluzywne wiśnie w ekskluzywnej cenie

Ze względu na lokalizację, ceny w Harrodsie do niskich nie należą. Wystarczy spojrzeć na to, ile płaci się za wspomniane wiśnie. Cena za kilogram tych sezonowych owoców sięga aż 165 funtów za kilogram! Z grubsza przeliczając, za jedną sztukę wychodzi około 1,75 funta, co zdaje się być ceną iście bajońską.

Według pracowników londyńskiego domu towarowego cena jest uzasadniona faktem, iż w ofercie Harrodsa znajdują się wiśnie importowane od najlepszego hodowcy tych owoców, który ma siedzibę w amerykańskim San Francisco. Jednocześnie warto dodać, iż pracownicy stoiska z owocami i warzywami przestrzegają klientów przed ich wysoką ceną, aby ci mogli uniknąć niemiłego zaskoczenie przy kasie, gdy przyjdzie im zapłacić za zakupy.

Im dalej od Harrodsa, tym taniej

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że cena wiśni w Harrodsie to pewna anomalia. Prawdopodobnie nikt normalny nie kupuje tak „zwykłych” produktów w tak „niezwykłym” sklepie. W brytyjskich marketach, w Tesco i w Sainsbury’s, da się je kupić nawet za 10 funtów za kilogram. Z kolei na lokalnym rynku przy Chrisp Street we wschodnim Londynie ich cena jest jeszcze niższa. Na straganie z owocami i warzywami należącymi do Sarajula Haque za czerwone wiśnie zapłacimy tylko 6,60 funta za kilogram. Oznacza to, że ich cena jest niższa o astronomiczne 2400% niż w Harrodsie!

– Ceny na moim stoisku różnią się w zależności od dostawcy. Czasami to 5 funtów, a czasami 7 funtów za wiśnie, więc generalnie są dość tanie, ale dobre. Jak po ruchu widać bardzo smakują moim klientem – jak komentuje

Ile kosztują wiśnie na bazarze w Polsce?

Dla pełnego kontekstu warto zwrócić uwagę, jak wygląda sytuacja w Polsce. Niestety, już od dłuższego czasu nie tylko wiśnie, ale także inne sezonowe owoce osiągają bardzo wysokie ceny w naszej ojczyźnie. Na jednym z targowisk w Warszawie za kilogram letnich smakołyków „zapłacimy tyle samo, co za obiad w dobrej warszawskiej restauracji”, jak ostrzega portal DlaHandlu.pl.

Polskie ceny idą w górę, choć do stawek Harrodsa jest im jeszcze daleko. Za kilogram wiśni zapłacimy 120 złotych (dane z artykułu aktualizowanego 13 maja 2024). Z kolei cena rodzimej, ekologicznej maliny kształtuje się na poziomie około 100 złotych. Jak czytamy na łamach DlaHandlu.pl sezon na morele dopiero się zaczyna, ale wczesne owoce można kupić za 55 złotych za kilogram (mniejsza odmiana – 35 złotych). Cena jabłek kształtuje się między 7,5 zł a 12 zł za kg. „Owoce z bazarku stają się synonimem luksusu” w Polsce, jak podsumowano w artykule…