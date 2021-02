W Londynie ruszył program Vaxi-Taxi! Czarne taksówki dowiozą pacjentów na szczepienia

Fot. Getty

W Londynie ruszył pilotażowy program pomocy osobom, które mają ograniczony dostęp do komunikacji i które w związku z tym mogą mieć problem z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19. W ramach programu londyńczyków do punktów szczepień dowozić będą czarne taksówki.

Pilotażowy program został uruchomiony i sfinansowany przez organizację Covid Crisis Rescue Foundation (CCRF). Program ma na celu dowiezienie do tymczasowych punktów szczepień i klinik osób, które z jakiegoś względu mają utrudniony dostęp do komunikacji. Są to przede wszystkim osoby, które nie poruszają się samochodem i nie bardzo mogą liczyć na podwiezienie ze strony rodziny lub znajomych, a które jednocześnie, ze względu na swój stan zdrowia, nie bardzo mogą także skorzystać z komunikacji publicznej. - Dążymy do tego, aby w końcu w całym Londynie pojawiły się punkty szczepień – w ośrodkach kultury czy centrach wyznaniowych, które byłyby obsługiwane przez flotę Vaxi Taxis – poinformowała dyrektor CCRF, dr Sharon Raymond.

Vaxi-Taxis pomogą zaszczepić więcej osób?

Tempo szczepień w Wielkiej Brytanii jest bardzo wysokie, ale lekarze martwią się, że wciąż pozostaje spora liczba osób starszych, niepełnosprawnych i szczególnie narażonych, która nie otrzymała jeszcze nawet jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Organizacja Covid Crisis Rescue Foundation ma zatem nadzieję, że Vaxi-Taxis, działając w porozumieniu z NHS London, pomogą zaszczepić znacznie więcej osób. W taksówkach typu Mercedes Vito, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, będzie się też znajdować pielęgniarka, która pomoże osobie niepełnosprawnej dostać się do pojazdu i z niego wysiąść, a w razie potrzeby zaszczepi pacjenta także wewnątrz taksówki. - Przez cały dzień taksówki będą jeździły tam i z powrotem, do klinik szczepień, przywożąc pacjentów, którzy mają utrudniony dostęp do prywatnego transportu – dodała Sharon Raymond.