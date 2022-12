W latach 2021/22 NHS odwołało 158 000 operacji z powodów innych niż kliniczne. Pacjenci w Anglii mają jeszcze szansę na szybką pomoc medyczną?

Najnowsze dane pokazują, że w ubiegłym roku w szpitalach NHS w Anglii odwołano około 30 000 operacji z powodu braku personelu. Łącznie w latach 2021/22 NHS anulowało 158 000 operacji z powodów innych niż kliniczne.

NHS cierpi na poważne braki kadrowe

Od dawna wiemy, że NHS cierpi na poważne braki kadrowe. Ale dopiero publikacja danych dotyczących realnej liczby odwołanych w związku z tym zabiegów pokazuje, jak bardzo braki kadrowe odbijają się na życiu zwykłych mieszkańców UK. Z danych, do których dotarli właśnie politycy Partii Pracy korzystający z wolności do informacji wynika, że braki kadrowe są najczęstszym powodem, dla którego operacje nie odbywają się w szpitalach z powodów innych niż kliniczne. Na pytania Partii Pracy odpowiedziało około 50 ze 122 trustów NHS (w których leczy się także przypadki nagłe) i podało szczegóły dotyczące odwołań operacji w ciągu ostatniego roku. Na podstawie otrzymanych wyników laburzyści oszacowali, że w latach 2021-22 prawdopodobnie odwołano aż 158 000 operacji z powodów nieklinicznych – ponad dwukrotnie więcej niż w latach 2018-19, gdzie takich przypadków było 79 000. Spośród nich około 10 000 stanowiły operacje pilne, 2500 - operacje dla pacjentów chorujących na raka, a 8 000 - operacje dzieci. Według partii blisko 20 proc. osób, których zabieg został przełożony w ostatniej chwili, musiało czekać ponad miesiąc na zmianę terminu interwencji medycznej.

Laburzyści oskarżają rząd o złą sytuację w NHS

Minister ds. zdrowia w gabinecie cieni Wes Streeting powiedział, że opóźnienia w wykonywaniu operacji są wynikiem „paraliżujących niedoborów siły roboczej w NHS”. Streeting zwrócił też uwagę na złą jego zdaniem decyzję rządu odnośnie ponownego ustanowienia w tym roku limitu 7500 miejsc na uczelniach medycznych w Anglii, po tym, jak ograniczenia te zostały zniesione w 2020 i 2021 roku. Polityk dodał też, że Partia Pracy planuje podwoić tę liczbę, by mury uczelni mogło rocznie opuszczać nawet 15 000 nowych lekarzy. Jednocześnie laburzyści chcą też przeszkolić i przyjąć do zawodu 10 000 nowych pielęgniarek i położnych oraz 5 000 nowych pielęgniarzy środowiskowych. Plany te miałyby zostać sfinansowane poprzez zniesienie uprzywilejowanego statusu podatkowego osób niezamieszkałych (ang. non-domiciled tax status,), który pozwala bogatym obcokrajowcom unikać płacenia podatku w Wielkiej Brytanii pomimo zamieszkiwania tego kraju. - Pacjenci są zmuszeni dłużej czekać na ważne operacje, ponieważ konserwatystom nie udało się przeszkolić wystarczającej liczby personelu w ciągu ostatnich 12 lat. Anulowanie operacji powoduje ogromne zakłócenia dla pacjentów i uniemożliwia im kontynuowanie normalnego życia – mówi laburzysta.

Czy pacjenci w UK mogą jeszcze liczyć na szybkie leczenie?

Z analizy przeprowadzonej przez laburzystów wynika także, że około 13 000 operacji zostało odwołanych w latach 2021-2022 z powodu braku łóżek, 5700 - z powodu awarii sprzętu, 12 600 - z powodu błędów administracyjnych, 15 500 - z powodu przekroczenia listy pacjentów, 9500 - z powodu potrzeby operowania pilniejszego przypadku i 250 - z powodu niekorzystnej pogody.

Department of Health and Social Care (DHSC) uważa jednak, że przytaczane przez laburzystów dane wprowadzają Wyspiarzy w błąd. - Biorąc pod uwagę wskaźnik odpowiedzi trustów na [pytania Partii Pracy] mylące jest sugerowanie, że 30 000 operacji zostało odwołanych z powodu braków kadrowych. Tysiące zaplanowanych wizyt i procedur musiało zostać odwołanych podczas pandemii, aby chronić NHS, i od tego czasu koncentrujemy się na egzekwowaniu największego programu nadrabiania zaległości w historii służby zdrowia – praktycznie eliminując najdłuższe dwuletnie oczekiwanie na leczenie – zaznaczył rzecznik DHSC.

7 milionów osób w Anglii czeka na leczenie szpitalne w ramach NHS

W październiku pisaliśmy na łamach Polish Express, że na leczenie szpitalne w ramach NHS czeka w Anglii aż 7 milionów osób. Liczba osób oczekujących na rozpoczęcie rutynowego leczenia szpitalnego w Anglii osiągnęła w sierpniu tego roku rekordowy poziom i wzrosła z 6,8 miliona osób w lipcu. Jedna na 18 osób na liście oczekujących czekała na rozpoczęcie leczenia ponad 12 miesięcy, a 18-miesięczne oczekiwanie na leczenie spadło co prawda z maksimum wynoszącego 123 969 we wrześniu 2021 roku, ale nadal dotyczyło 50 888 pacjentów. Jednocześnie zaledwie 56,9 proc. pacjentów zgłaszających się na pogotowie ratunkowe (A&E) we wrześniu 2022 roku zostało przyjętych przez lekarza w przeciągu czterech godzin, co stanowi wyjątkowo niski poziom w skali ostatnich dekad.

