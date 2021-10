W Lancashire zawalił się dom w wyniku eksplozji. Są ofiary śmiertelne [wideo]

fot. Lancashire Fire and Rescue Service

W piątek w jednym z domów w Clayton-le-Woods w hrabstwie Lancashire doszło do eksplozji i zawalenia się budynku. Na miejsce przyjechało osiem wozów strażackich wraz z psami ratunkowymi, jednak nie udało się uratować mieszkańca budynku.

Wszczęto śledztwo w sprawie piątkowej eksplozji domu we wsi Clayton-le-Woods w hrabstwie Lancashire. Gdy strażacy, wezwani do pożaru, dojechali na miejsce, na ich oczach budynek się zawalił.

AM (Area Manager) Tony Crook, a senior fire officer at the scene of the incident in Clayton le Woods, has an update: pic.twitter.com/gfHWvixzso