W którym regionie UK ceny nieruchomości są najniższe? [RANKING]

Fot: Pixabay

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii? Średnia "asking price" (tzw. "cena wywoławcza") domu w październiku 2021 roku wzrosła o 1,8% (to około 5983 funtów), jak wynika z raportu przygotowanego przez Rightmove.

W skali całego kraju przeciętna stawka "asking price" wynosi 344 445 funtów. Ze względu na nadal rosnący popyt na rynku mamy do czynienia z iście gorąca jesienią, jeśli idzie o zakup nieruchomości. Tim Bannister, dyrektor ds. danych dotyczących nieruchomości w Rightmove zwraca uwagę, że chociaż na rynku pojawia się coraz więcej nieruchomości, to wciąż jest ich po prostu za mało. "W konsekwencji ustanowiono nowe rekordy cenowe we wszystkich regionach Wielkiej Brytanii i w każdym z trzech segmentów rynku nieruchomości. Ceny domów dla first time buyers, dla second stepper oraz top of the ladder" - zaznaczał Bannister. Na rynku taka sytuacja jest nazywana "full house" i ma miejsce po raz pierwszy od marca 2007 roku.

Jak kształtują się "asking price" domów w Wielkiej Brytanii?

Średnia cena domu dla kupującego po raz pierwszy nieruchomość wyniosła 210 672 funtów, podczas gdy przeciętna oferta z gatunku "second stepper" sięgnęła 315 486 funtów. Większe domy rodzinne (tzw. szczyt drabiny nieruchomości) osiągały "asking price" na poziomie 630 819 funtów. We wrześniu liczba transakcji wzrosła o 15,2% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku.

Warto również zwrócić uwagę, że ceny domów w UK są mocno zróżnicowane pod kątem regionalnym. W Londynie, w "asking price" sięga przeciętnie aż 650 683 funtów, gdy na drugim biegunie znajdują się nieruchomości w Szkocji ze średnią ceną 174 934 funtów, a więc prawie o pół miliona mniejszą!

Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

Oto pełne zestawienie średnich "asking price" w UK:

Szkocja £174 934

Północny Wschód £167 935

Yorkshire i Humber £221 291

Północny Zachód £232 639

East Midlands £267 095

West Midlands £263 008

Anglia Wschodnia £396 232

Walia £237 830

Londyn £650 683

Południowy Zachód £359 906

Południowy Wschód £458 456

Jakie są prognozy dotyczące najbliższej przyszłości rynku nieruchomości w UK? "Spodziewamy się, że ceny będą nadal rosły, choć w bardziej stabilnym tempie" - komentował Mark Ross, dyrektor zarządzający agencji nieruchomości Redbrik. "Londyn odnotowuje powrót pracowników biurowych i stały napływ międzynarodowych nabywców. Sprzedawcy zauważyli to i przy większym popycie na nieruchomości nie czują potrzeby obniżania ceny wywoławczej" - to z kolei komentarz Cory`ego Askew, szefa sprzedaży w Chestertons.