W którym mieście UK opieka nad dziećmi kosztuje najwięcej? [RANKING]

Ile "kosztuje" opieka i wychowywanie dzieci w Wielkiej Brytanii? Gdzie rachunki za szeroko pojęte zajmowanie się swoim potomstwem są najdroższe, a gdzie najtańsze? Zapraszamy do zapoznanie się z naszym rankingiem!

Easy Offices przeprowadziło ankietę wśród 2000 osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. W ramach tego badania pytano o subiektywne odczucia w sprawach związanych z urlopem rodzicielskim i opieką nad dziećmi. Kwestie rodzicielstwa zostały poruszone pod kątem - pisząc całkiem bez ogródek! - finansowym. Efektem tych działań jest opracowanie zestawienia brytyjskich miast, w których pary nie zdecydowały się na dzieci, a wpływ (mniejszy lub większy) na ich decyzję miał fakt, iż opieka nad potomstwem okazała się zwyczajnie zbyt droga. Ogólnie, odsetek niedoszłych rodziców w UK, którzy zrezygnowali z posiadania dzieci wynosi 18%, gdy powodem są wysokie koszty opieki nad nimi. 17% respondentów przyznało, iż w obliczu powiększenie ich rodziny, rozważali oni odejście ze swojej pracy. Dodajmy również, że kwestie finansowe są ważne dla 17.8% badanych w kwestii posiadania dziecka.

Ile kosztuje opieka nad dzieckiem w UK?

Warto przyjrzeć się jak wyglądają koszty opieki nad dzieckiem w perspektywie regionalnej - w których miastach odsetek niedoszłych rodziców, którzy zrezygnowali z posiadania potomstwa, jest największy? Oto ranking opracowany na podstawnie danych dostarczonych przez Easy Offices:

10. Sheffield - 14.5%

9. Leeds - 14.9%

8. Nottingham - 15.1%

7. Brighton - 15.9%

6. Edynburg - 17.3%

5. Glasgow - 18.8%

4. Manchester - 19.9%

3. Liverpool - 20.9%

2. Birmingham - 22.6%

1. Londyn - 24.1%

Jakie wnioski przychodzą do głowy w trakcie analizy tego zestawienia? Badanie potwierdza intuicyjnie założenie, że (generalnie!) życie w dużym mieście jest po prostu droższe. Tyczy się w to w zasadzie wszystkich sfer naszego życia, także rodzicielstwa. Trzy z czterech czołowych miast w zestawieniu zajmują największe i zasadniczo najdroższe miasta w UK (to Londyn, Manchester, Bimingham).

W którym brytyjskim mieście jest ona najdroższa, a w którym najtańsza?

Badanie wykazało również, iż respondenci poświęciliby średnio 8,8% swojej pensji w zamian za "bycie" rodzicem.

„Dość zaskakujące było odkrycie, że pomimo rosnącej równości urlopów rodzicielskich między płciami, brytyjska opinia publiczna nadal uważa, że ​​matki potrzebują więcej wolnego czasu niż ojcowie” - komentował Andy De Wet Steyn z Easy Offices. „Nasze badania wyraźnie podkreślają, że kwestie związane z opieką nad dziećmi i urlopem rodzicielskim mają znaczący wpływ na życie pracowników w Wielkiej Brytanii, a duża ich część rozważa nawet odejście z pracy ze względu na koszty opieki nad dziećmi”.