W którym brytyjskim mieście żyją najinteligentniejsi ludzie? Zobaczcie wyniki Wielkiego Brytyjskiego Testu Inteligencji!

Fot. Getty

BBC przeprowadziło Wielki Test Inteligencji. Zobaczcie, gdzie w UK mieszkają najsprytniejsi ludzie - i jak rozpoznać ich z daleka…

Ponad 250 000 osób wzięło udział w The Great British Intelligence Test. Eksperymentalny test przeprowadzony na zlecenie BBC miał na celu zbadanie wpływu wieku, mediów społecznościowych, snu oraz kilku innych czynników na sprawność myślenia. Badania odbywało się przez internet, a opracowano je we współpracy z naukowcami z Department of Brain Sciences w Imperial College w Londynie.

Jak się okazało, najlepszymi zdolnościami do rozwiązywania problemów intelektualnych wykazały się osoby w wieku 20 czy 20-kilku lat. Co ciekawe, charakterystyczne dla osób, którym dobrze poszło rozwiązywanie testu, jest to, że wielu z nich to zapaleni gracze komputerowi, a także właściciele kotów. Dodatkowo, eksperyment pokazał, że najwięcej takich osób mieszka w… Bristolu! Jednak pod względem tzw. „inteligencji emocjonalnej” to mieszkańcy Londynu zajęli pierwsze miejsce.

W kwestii gier komputerowych, badanie pokazało, że systematyczne spędzanie czasu na rozwiązywaniu wirtualnych problemów w różnego rodzaju grach wpływa na lepsze wyniki pod względem pamięci roboczej czy umiejętności skupienia uwagi.

Z kolei w odwiecznym konflikcie między właścicielami kotów i właścicielami psów, wyniki testów wyszły na korzyść tych pierwszych. Okazało się bowiem, że to kociarze dysponują bogatszym słownikiem niż psiarze. Na korzyść inteligencji werbalnej wpływa też podobno dieta bogata w owoce.

Ponadto badanie pokazało, że statystycznie szczyt możliwości umysłowych osiągamy jako 20paro-latkowie. Następnie nasza sprawność intelektualna stopniowo się pogarsza. Istnieją jednak takie zdolności poznawcze, które nie pogarszają się z wiekiem, wręcz przeciwnie - możemy ulepszać je przez całe życie. Chodzi tu przede wszystkim o nasze zasoby językowe, a także zdolność do uczenia się na podstawie zdobywanej przez całe życie wiedzy i doświadczenia.

Rozpoznawanie z daleka (lub nawet bliska), jaki kto ma poziom inteligencji, jest oczywiście mrzonką. Przeprowadzony przez BBC test pokazał jednak kilka ciekawych zależności - choć należy pamiętać, że są to tylko przybliżone statystyki, które nie spełniają naukowych standardów. Wyniki osiągane w testach przeprowadzanych prywatnie przez internet nie mają wysokiej wiarygodności.