W którym brytyjskim mieście najlepiej założyć rodzinę i wychowywać dzieci? [RANKING]

Jakie brytyjskie miasto nadaje się najlepiej, aby założyć w nim rodzinę i wychowywać dzieci? Które z nich dysponuje najlepszą ofertę w zakresie szkół i edukacji, atrakcji dla dzieci, stawki czynszu są znośne, a zanieczyszczenie znajduje się na niskim poziomie?

Te wszystkie czynniki - szkolnictwo, ceny mieszkań, oferta rozrywek dla dzieci, zanieczyszczenie środowiska, poziom przestępczości - a także wiele innych zostało wziętych pod uwagę w ramach badania przeprowadzonego przez firmę CIA Landlord Insurence. Jego efektem jego raport zatytułowany "The Healthiest Cities to Raise A Family" i jak sama nazwa wskazuje wyłoniono w nim "najlepsze" i "najzdrowsze" miejsce w Wielkiej Brytanii do założenia rodziny i wychowywania dzieci. Wyniki mogą dla wielu okazać się mocno zaskakującego.

Oto ranking 10 brytyjskich miast najlepszych do założenia rodziny:

10. Aberdeen

9. Preston

8. Glasgow

7. Newcastle upon Tyne

6. Edynburg

5. Dundee

4. Chester

3. Carlisle

2. Swansea

1. Belfast

Jak widać Szkocja jest zdecydowanie przyjaźniejsza, jeśli idzie o kwestie życia rodzinnego, a na liście próżno szukać takich "molochów", jak Londyn, Manchester czy Birmingham (nie ma ich w czołowej 20!), a Liverpool uplasował się dopiero na 15. miejscu. Stolica Irlandii Północnej nie ma sobie równych jeśli idzie o ofertę edukacyjną - jeśli chcesz, aby Twoje dziecko skończyło naprawdę dobrą szkołę to tutaj możesz wybierać aż ponad 200 różnych placówek edukacyjnych.

Walijskie Swansea wyróżnia się niskimi kosztami życia. Za wynajem trzypokojowego mieszkania z rachunkami zapłacimy tu średnio 941 funtów miesięcznie, a koszty przedszkoli i żłobków są tu również bardzo niskie. Z kolei Chester wyróżnia się bardzo niskim poziomem ogólnej przestępczości.

Warto również nadmienić, że sporządzony przez CIA Landlord raport dotyczy nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również całego świata. Według analiz w skali globu najbardziej "family-friendly" pozostaje Skandynawia. Pierwsze miejsce zajęły Helsinki (Finlandia), które nie mają sobie równych pod kątem jakości życia (ludzie są to po prostu szczęśliwsi, niż gdzie indziej!), a także plasują się bardzo wysoko jeśli idzie o poziom przestępczości, ofertę edukacyjną czy poziom zanieczyszczenia. Niewiele gorzej żyje się w Oslo (Norwegia), a na dalszych miejsca uplasowały się Berno (Szwajcaria) i Wellington (Nowa Zelandia). Oto czołowa "dycha":

10. Dublin

9. Kopenhaga

8. Amsterdam

7. Ottawa

6. Szkokholm

5. Reykjavik

4. Wellington

3. Berno

2. Oslo

1. Helsinki

Jeśli idzie o kraje to ranking wygląda tak:

10. Irlandia

9. Dania

8. Holandia

7. Kanada

6. Szwecja

5. Islandia

4. Nowa Zelandia

3. Szwajcaria

2. Norwegia

1. Finlandia

Co o tym sądzicie? Jak oceniacie to zestawienie? Trafne, czy nie za bardzo? Dajcie znać! Czekamy na Wasze komentarze na naszym profilu na FB!