W której dzielnicy Londynu restauracje i lokale gastronomiczne są najbrudniejsze? [RANKING]

Fot: Pxhere

Według najnowszych danych przedstawionych przez Food Standards Agency jedna gmina zlokalizowana we wschodniej części brytyjskiej stolicy może "pochwalić się" najgorszym standardem higieny w lokalnej gastronomii.

W wyniku analizy tysięcy ocen higieny i czystości w restauracjach i innych lokalach gastronomicznych wydanych przez inspektorów Food Standards Agency poznaliśmy dzielnicę Londynu, która może uchodzić za "najbrudniejszą" pod tym względem. Badanie przeprowadzone przez FSA objęło ponad 62 000 firm w 32 londyńskich jednostkach administracyjnych, w tym restauracje, puby, kawiarnie, food-trucki i take-away`e, a także stołówki i supermarkety, w którym serwowana jest żywność. Która z gmin została oceniona najgorzej? W której raczej unikać stołowania się "na mieście"?

Na podstawie ocen Food Standards Agency opracowano ranking lokali gastronomicznych

Aż 69 lokali zlokalizowanych w Waltham Forest otrzymało ocenę "0" od Food Standards Agency, która stanowi wezwanie do natychmiastowej poprawy warunków higienicznych i sanitarnych. W sumie aż 13,2 procent firm z branży gastronomicznej w gminie zlokalizowanej w północno-wschodniej części Londynu uzyskało ocenę niewiele lepszą, czyli co najwyżej "2".

W marcu 2021 roku lokalne władze Waltham Forest zostały zmuszone do zamknięcia trzech przedsiębiorstw gastronomicznych. Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" w tych lokalach znaleziono odchody myszy, szczurów i martwego gołębia - i to w miejscach, gdzie przygotowywane są posiłki dla klientów.

Gdzie w Londynie najmniej dba się o czystość i higienę podczas przygotowywania posiłków?

"Chcemy, aby mieszkańcy Waltham Forest mogli zamawiać jedzenie mając przy tym pewność, że zostało przygotowane w bezpiecznym i czystym środowisku" - komentował w brytyjskiej prasie lokalny radny Clyde Loakes z Partii Pracy. "Inwazje gryzoni i ogólna zła higiena w kuchni mogą zagrażać zdrowiu ludzi. Dopuszczanie do takich sytuacji jest po prostu niedopuszczalne".

Gmina Newham zajęła drugiej miejsce w tym zestawieniu, a 11,8 procent lokali w tamtym rejonie wymaga przynajmniej pewnej poprawy w obsłudze i przygotowywaniu żywności. Następnie mamy "polski" Ealing z odsetkiem 10,8 procent firm gastronomicznych z oceną "2" lub niższą w skali wyznaczonej przez Food Standards Agency.

W tych gminach raczej nie polecamy ryzykowania "wyjścia na miasto"

Z drugiej strony mamy gminę Kensington and Chelsea, która została uznana za najczystszą pod tym względem. Aż 82,2 proc. firm gastronomiczną otrzymało najwyższą możliwą ocenę ("5"), co oznacza, że ​​standardy w zakresie higieny są tam zachowane w pełni. Tylko 15 lokali uzyskało ocenę "2" lub niższą, co oznacza, że ​​tylko 0,93 procent wymagało poprawy.

Oto pełne zestawienie "najgorszych" gmin londyńskich:

1. Waltham Forest

2. Newham

3. Ealing

4. Enfield

5. Islington

6. Lambeth

7. Camden

8. Hounslow

9. Westminster

10. Kingston-Upon-Thames