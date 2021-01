W katedrze w Salisbury ludzie szczepieni są przy muzyce organowej granej na żywo

Katedra w Salisbury została zmieniona w ten weekend w punkt szczepień. Co jednak ciekawe, osoby szczepione mogą posłuchać muzyki klasycznej na żywo. W sobotę zaszczepionych zostanie tam 1 000 osób.

XIII-wieczna katedra w Salisbury stała się ostatnio nietypowym miejscem szczepień, w którym osoby powyżej 80. roku życia nie tylko otrzymują szczepionkę, ale także mogą posłuchać Bacha, Handla czy Pachelbela w wykonaniu muzyków na żywo.

Szczepienia przy muzyce klasycznej

David Halls, dyrektor ds. muzyki w katedrze w Salisbury, oraz jego asystent, John Challenger zadbali o program muzyczny w ciągu dnia. W rozmowie z BBC Radio 4’s Today Halls powiedział, że wybrano utwory Bacha, Handla i Pachelbela, aby „dać ludziom miłe warunki do relaksu”. Dodał także, że w ostatnim czasie organy zostały odnowione, dlatego „wspaniale, że ludzie mogą je usłyszeć”.

Opinie ludzi zaszczepionych

95-letni weteran RAF, Louis Godwin, był jedną z pierwszych osób, która przeszła przez drzwi katedry w Salisbury, aby w niej się zaszczepić. Samo otrzymanie szczepionki Pfizer/BioNTech w katedrze opisał jako „zupełnie bezproblemowe”.

- To było absolutnie cudowne przyjść do tego wspaniałego budynku i otrzymać szczepionkę. W swoim życiu dostałem wiele szczepionek, zwłaszcza gdy byłem w RAF. Po wojnie wysłano mnie do Egiptu i tam miałem parę szczepień, które powaliły mnie na tydzień. Przy tej doktor powiedział do mnie „Już zrobione”, a myślałem, że nawet nie zaczął. Zatem jest to zupełnie bezproblemowe i bezbolesne – powiedział Godwin.