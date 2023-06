W jakim wieku dziecko można zostawić samo w domu zgodnie z prawem w UK?

W jaki sposób obowiązujące w Wielkiej Brytanii prawo reguluje kwestie pozostawiania dzieci samych w domu? Jakie są oficjalne wytyczne w tej sprawie? Czy decyzja w tej kwestii należy tylko i wyłącznie do rodziców?

Zaznaczmy to bardzo wyraźnie już na samym wstępie tego tekstu — na Wyspie nie ma żadnego prawa, które w jakikolwiek ograniczałoby decyzyjność rodziców dziecka w tej kwestii. Tylko oni decydują o zostawieniu dziecka samego w domu, ale też ponoszą odpowiedzialność. W UK obowiązujące prawe nie określa ściśle wieku, w jakim można zostawić dziecko całkowicie samo, ale takie działanie będzie przestępstwem, jeśli w efekcie zostanie ono narażone na niebezpieczeństwo. W gestii rodziców leży decyzja o tym, czy ich pociecha jest na tyle dojrzała, aby mogło zostać całkowicie sama, choćby w domu lub w samochodzie.





W tej sprawie istnieją jednak wytyczne przygotowane przez National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). Według nich:

dzieci poniżej 12. roku życia rzadko są na tyle dojrzałe, by zostawiać je same na dłuższy czas;

dzieci poniżej 16. roku życia nie powinny zostawać same na noc;

niemowląt, małych dzieci i bardzo małych dzieci nigdy nie należy zostawiać samych w ogóle.

W jakim wieku można zostawić dziecko same w domu?

Dodajmy przy tym, iż niemowlęta i małe dzieci w wieku do lat trzech nigdy nie powinny być pozostawiane całkowicie same, ani na jedną minutę, pod żadnym pozorem. Co więcej, dotyczy to także zostawiania ich samych w domu. Dzieci w tym wieku po prostu nie można spuszczać z oka.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat rzadko są wystarczająco dojrzałe, aby móc poradzić sobie w trudnych, nagłych i niespodziewanych wypadkach. Brakuje im po prostu życiowego doświadczenia. Nie powinny być zostawiane same w domu przez długi czas. Z kolei w przypadku dzieci powyżej 16. roku życia wchodzi w grę zostawianie dzieci samych na noc, ale wcześniej nie jest to zalecane.

Kto może podjąć decyzję w tej kwestii?

Mama i tata najlepiej znają swoje pociechy. To oni powinni podjąć decyzję czy ich dziecko jest na tyle dojrzałe, aby poradziło sobie same. Wiele wskazówek dla nich wynika z oczekiwań społecznych, ale ostatecznie to na nich spoczywa odpowiedzialność w tej kwestii. Dodajmy, iż w wielu przypadkach duża ilość dzieci zaczyna pozostawać sama w domu w okolicach 11. roku życia, gdy zaczynają się uczyć w secondary school.

Warto również wsłuchać się w potrzeby samego dziecka. Jeśli ono samo nie czuje się gotowe lub nie jesteś pewien/pewna co do takiego wyjścia, to nie zostawiaj go samego w domu.

