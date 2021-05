W jakim supermarkecie w UK zapłacimy za te same zakupy NAJTANIEJ? [WIDEO]

Na łamach "Polish Express" w zasadzie co miesiąc sprawdzamy, w którym z marketów w UK są najniższe ceny. Opierając się na danych dostarczanych przez "Which?" regularnie publikujemy nasze raporty, aby pomóc Wam w wyborze najtańszych ofert.

Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu na miano najtańszej sieci retail na Wyspie zasłużył sobie... Więcej na ten temat przeczytacie w artykule zatytułowanym "Który brytyjski supermarket był najtańszy w marcu 2021? Oto wyniki analizy Which?" i do niego odsyłamy. Ci, którzy obstawiają pewną niemiecką sieciówkę się nie pomylą.

Tymczasem popularna polska vlogerka w UK, Edyta Stępień, postanowiła zrobić coś podobnego, a mianowicie sprawdzić, który z angielskich supermarketów jest najtańszy. Warto jednak zaznaczyć, że autorka krótkiego filmiku dostepnego na YT brała pod uwagę jedynie te sieci, które oferują zakupy online. W związku z tym pod uwagę brane było jedynie pięć popularnych sieci:

W którym brytyjskim markecie kupimy najtaniej i wydamy najmniej?

"Bardzo jestem smutna, że nie mogłam uwzględnić Lidla, bo wydaje mi się, że mógł wygrać z konkurencją, no ale niestety nie oferuje on zakupów onlinie" - deklaruje Edyta. Dodajmy, że pod uwagę wzięła on przykładowy koszyk zawierający 22 produkty spożywcze, które używane są do przygotowania posiłku (śniadania, kolacji lub obiadu), a także napoje i owoce.

A zatem, przekonajmy się, która z angielskich sieciówek jest NAJTAŃSZA:

Morrisons, Asda, a może Tesco?

I co, zaskoczeni? Spodziewaliście się, że właśnie tam będzie najtaniej? A gdzie WY robicie zakupy? Który market w UK jest według WAS najlepszy/najtańszy? Czekamy na Wasze komentarze na naszym oficjalnym profilu na FB - dajcie nam znać!

