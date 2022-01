W jakim supermarkecie jakie produkty są najtańsze? Zobacz porównywarkę cen

Większość z nas w tym trudnym czasie, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem kosztów życia, przez m.in. inflację i wzrost cen energii, liczy każdy pens. W tej sytuacji porównywarka cen w supermarketach w UK może być bardzo przydatna.

Jak dobrze wiemy, gdy niektóre produkty w danym supermarkecie są tańsze, za inne już możemy zapłacić więcej niż w innych sklepach. Warto zatem wiedzieć, gdzie i jakie konkretnie produkty możemy kupić w przystępnych cenach, jest to bowiem najlepszy sposób na oszczędzanie.

Porównywarka cen w supermarketach

Eksperci twierdzą, że konsumenci potrzebują około sześciu sekund, aby zdecydować, czy włożyć dany produkt do koszyka w sklepie, czy nie. Teraz jednak zastanawiamy się nad tym znacznie dłużej za sprawą podwyżki cen, która sprawia, że najzwyczajniej nie możemy sobie pozwolić na pewne podstawowe rzeczy.

Według ONS koszt przeciętnego koszyka z artykułami spożywczymi wzrósł o 4,2 proc w ciągu roku do grudnia – i wielu z nas zauważyło wzrost kosztów. Ceny świeżego mięsa poszybowały w górę – koszt kotletów jagnięcych wzrósł o prawie 9 proc. za kilogram, ze średnio 13,46 funtów do 14,65 funtów. Tymczasem droższe są również inne artykuły gospodarstwa domowego, jak mleko, pełnoziarnisty czy biały chleb. Cena opakowania 500g margaryny wzrosła o 31 proc. z 1,35 funta do 1,77 funta.

Helen Dickinson z organizacji handlowej British Retail Consortium ostrzega:

- Trajektoria cen konsumpcyjnych jest bardzo jasna: będą nadal rosły i to w szybszym tempie.

W jakich supermarketach jakie produkty są najtańsze?

Eksperci przyjrzeli się niektórym produktom z supermarketów, których ceny wzrosły najbardziej i tym, które możemy kupić w przystępnych cenach.

Oto lista produktów i porównywarka ich cen:

Mielona wołowina 500g 20 proc. tłuszczu

Sainsbury’s – £2

Tesco – £1,79

Aldi - £1,79

Stek rumszkowy

Sainsbury's - 2,51 £

Tesco - £3.80

Aldi - £2,59

Średnio upieczona pieczeń wołowa

Sainsbury's - £10

Tesco - £10

Aldi - £6.62

Kotlety jagnięce (340g)

Sainsbury's - 4,50 £

Tesco - £4,25

Aldi - £3.49

Schab

Sainsbury's - 9,90 £ (1,8 kg)

Tesco - 9,90 £ (1,8 kg)

Aldi - 6,74 £ (1,5 kg)

Boczek (300g)

Sainsbury's - 1,75 £

Tesco - £1,25

Aldi - £1,25

Kiełbaski wieprzowe (454g)

Sainsbury's - 1,70 £

Tesco - £1,70

Aldi - £1,25

Filety z łososia

Sainsbury's - 3,30 £ (360g)

Tesco - 3,30 £ (330g)

Aldi - 3,99 £ (550g)

Herbata (250g)

Sainsbury's - 1,10 £

Tesco - £1,10

Aldi - 95p

Kawa rozpuszczalna (200g)

Sainsbury's - 2,25 £

Tesco - £2

Aldi - £1,39

Biały chleb krojony (800g)

Sainsbury's - 36p

Tesco - 59p

Aldi - 36p

Aldi - £1,25

Cukier granulowany (1kg)

Sainsbury's - 75p

Tesco - £1,70

Aldi - 65p

Bochenek pełnoziarnisty w plastrach (800g)

Sainsbury's - 36p

Tesco - 36p

Aldi - 36p

Masło (500g)

Sainsbury's - £2.50

Tesco - £2.20

Aldi - 69p

Margaryna (500g)

Sainsbury's - £1

Tesco - 85 pensów

Aldi - 69p

Pół litra mleka

Sainsbury's - 60p

Tesco - 55p

Aldi - 60p

Ziemniaki (2,5kg)

Sainsbury's - 91p

Tesco - 91p

Aldi - 89p

Kalafior

Sainsbury's - 79p

Tesco - 79 pensów

Aldi - 79 pensów

Grzyby

Sainsbury's - 86p (400g)

Tesco - 82p (380g)

Aldi - 79p (400g)

Jabłka (1kg)

Sainsbury's - £2

Tesco - £2

Aldi - £1,88

Gruszki (1kg)

Sainsbury's - £2

Tesco - £2.70

Aldi - £1,14

Winogrona (500g)

Sainsbury's - £2

Tesco - £2

Aldi - £1,06

Pomidory (500g)

Sainsbury's - £1,09

Tesco - £1,09

Aldi - £1,09

Cebula (1kg)

Aldi - 50 pensów

Tesco - 85 pensów

Sainsbury's - 85 pensów