Kryzys w UK W jakim rejonie UK można najtaniej kupić dom?

Jak wynik z ustaleń banku Halifaxu najtańszym miejscem na zakup dom w Wielkiej Brytanii jest Inverclyde, jeśli zmierzymy stosunek ceny przeciętnej nieruchomości w relacji do średnich zarobków.

Zgodnie z takimi założeniami, zlokalizowane w zachodniej Szkocji, położone nad zatoką Firth of Clyde, Inverclyde jest najkorzystniejszym miejscem do zakupu domu. Koszt zakupu nieruchomości w tym rejonie wynosi 2,9, co oznacza, że jego cena równa się sumie prawie trzech lat rocznego przeciętnego wynagrodzenia.

Według największego brytyjskiego pożyczkodawcy hipotecznego spadające ceny domów i silny wzrost płac sprawiły, że w zeszłym roku zakup domu w Wielkiej Brytanii stał się bardziej przystępny cenowo. Byłaby to z pewnością dobra wiadomość dla osób planujących taki ruch, gdyby nie rosnące stopy procentowe, które wpływają na wzrost średniego oprocentowania.

Gdzie można kupić najtaniej dom w UK?

W szczytowym momencie w czerwcu 2022 roku koszt zakupu typowego domu w Wielkiej Brytanii wyniósł 293 586 funtów, podczas gdy średnie roczne zarobki osoby pracującej w pełnym wymiarze godzin wyniosły 40 196 funtów. Jak łatwo policzyć, stosunek ceny domu do rocznego dochodu wyniósł 7,3, co stanowi najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek odnotowano.

Jednak rok później, średnie ceny domów spadły do poziomu 286 276 funtów, podczas gdy płace wzrosły o około 7% do 43 090 funtów, co pozwoliło na spadek stosunku ceny domu do dochodu do 6,7.

W Londynie jest (oczywiście!) najdrożej

Jak sytuacja wygląda pod kątem regionalnego zróżnicowania stosunku dochodu do cen domów? Jak pisaliśmy wyżej, najkorzystniej sytuacja wygląda w Inverclyde. Tanio jest także w Dumfries i Galloway (3,2) oraz East Ayrshire (3,3). Hull (3,3) uznano za najtańszą lokalizację w Anglii, natomiast Blackpool (3.4) i Burnley (3.7) jako jedyne inne angielskie obszary znalazły się w pierwszej dziesiątce, a reszta znajdowała się w Szkocji.

Gdzie jest najdrożej? Na szczycie zestawienia uplasowało się Westminster/City of London ze stosunkiem równym 16, a następnie mamy Kensington and Chelsea (15,7) oraz Mole Valley (13.2), w regionie South-East.

