W jakim brytyjskim mieście ludzie młodzi zarabiają NAJWIĘCEJ? [RANKING]

Które z brytyjskich miast ma najwięcej do zaoferowania dla osób młodych?

Które z brytyjskich miast ma najwięcej do zaoferowania dla osób młodych? Gdzie można liczyć na wyższe wynagrodzenie będąc osobą poniże 30. roku życia? Przedstawiamy ranking będący wynikiem bardzo ciekawej analizy!

Ile zarabiają "młodzi" pracujący w UK? Odpowiadając jednym zdaniem - przeciętny dwudziestoparolatek zarabia 22 622 funtów rocznie i ma ponad 300 funtów miesięcznie do rozdysponowania w ramach "budżetu rozporządzalnego" (czyli mniej więcej tyle zostaje mu po zaspokojeniu podstawowych potrzeb), jak wykazały nowe badania przeprowadzone przez First Direct. Pewnie spodziewacie się, że największe możliwości i najwyższe zarobki oferuje Londyn, było nie było, nie tylko stolica Wielkiej Brytanii, ale także gigant światowej ekonomii i podpora całej gospodarki na Wyspach. Zaskoczymy Was - brytyjska stolica wcale nie zameldowała się na pierwszym miejscu w rankingu biorącym pod uwagę średnie zarobki osób przed trzydziestką!

Przeciętne stawki w Liverpoolu kształtują się na poziomie 27 716 funtów rocznie, gdy w Londynie sięgają "tylko" 25 524 funtów. W skali roku młody pracownik w Newcastle zarobi 25 370, w Manchesterze - 23 402, w Bristolu - 22 290. Dla porównaniu można zerknąć jak sprawy mają się w Szkocji (Glasgow - 22 591 rocznie, Edynburg - 25 365, ogólnie to trzecia najwyższa średnia w skali UK) lub Walii (Cardiff - 21 346 rocznie).

Warto jednak zaznaczyć, że "goła" pensja to jeszcze nie wszystko! Warto bowiem zastanowić się ile w kieszeni zostaje po opłaceniu rachunków, czynszu i innych "życiowych" wydatków. Jak zatem prezentuje się ten ranking pod kątem "disposable income"? Liverpool znów jest na szczycie ze średnią 423 funtów w skali miesiąca, a za nim uplasowały się Newcastle (403 funtów), Edynburg (374 funtów) i Bristol (340 funtów).

Gdzie można liczyć na wyższe wynagrodzenie?

Jeśli idzie o Londyn to potencjalny budżet jest wręcz rujnowany przez koszty czynszu, który jak się można było spodziewać, w stolicy jest najwyższy. Przeciętnie młody człowiek wydaje z jego tytułu aż 732 funty miesięcznie! Zaraz za Londynem całkiem drogo wychodzi mieszkanie w Leicester (686 funtów miesięcznie). Na drugim biegunie pod tym względem znajduje się Glasgow (420 funtów).

Analiza pokazuje, że w Cambridge mieszkają młodzi ludzie, którzy najchętniej, a może najlepiej, oszczędzają. Średnia krajowa wydatków młodych ludzi na rzeczy, które są im w zasadzie niepotrzebne wynosi 520 funtów, ale ci, którzy mieszkają w Cambridge wydają tylko 270. Ile oszczędności mają młodzi ludzie w UK? Średnia dla całego kraju wynosi 3599 funtów oszczędności gotówkowych. W Londynie odkłada się najwięcej (4118 funtów), najmniej - w Manchesterze (2643 funtów).

Jakie są koszty życia w brytyjskim mieście?

Warto również zaznaczyć, że najwyższe miejsce Liverpoolu w rankingu pod względem zarobków może wynikać z faktu, że gospodarka północno-zachodniej części Anglii rozwijała się najszybciej ze wszystkich regionów Anglii przed pandemią.