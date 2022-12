W jakich krajach pije się najwięcej alkoholu i jakiego?

Mimo ostrzeżeń lekarzy, że spożywamy za dużo alkoholu, który szkodzi naszemu zdrowiu, nadal zbyt wolno spada liczba osób sięgających po kieliszek wódki, wina, czy kufel piwa. Właśnie ukazał się ranking krajów, w których spożycie alkoholu jest największe.

Niezależnie od tego, czy jest to kieliszek wina do obiadu, czy piwo na Oktoberfest, wszystkie kraje mają jakąś tradycję związaną z alkoholem. Do tego też dochodzi czynnik bardziej współczesny - stres, z którym wiele osób nie potrafi sobie inaczej poradzić, jak właśnie przez 'stłumienie' alkoholowe. Niezależnie jednak od pobudek sięgania po procenty, udało się sporządzić raport ujawniający, gdzie najwięcej i gdzie najmniej pije się w Europie.

W jakich krajach pije się najwięcej, a w jakich najmniej?

Są 3 kraje, które wyraźnie spożywają więcej alkoholu niż reszta Europy: Mołdawia (15,2 litra), Litwa (15 litrów) i Czechy (14,4 litra). Poza tym, że są największymi konsumentami alkoholu ogółem, Mołdawianie są również największymi konsumentami wina w Europie. Przy rocznym spożyciu 8,6 litra wina (w czystych litrach alkoholu) Mołdawia znacznie wyprzedza Portugalię (7,6 litra) i Francję (7,4 litra).

Litwini zdecydowanie preferują zarówno piwo, jak i alkohole wysokoprocentowe. Jednak nie zajmują 1. miejsca w konsumpcji żadnego z nich. Pod względem spożycia napojów spirytusowych plasują się na drugim miejscu, tuż za Estonią. W przypadku piwa nie powinno dziwić, że Czechy są niekwestionowanym numerem jeden. Niemcy i Rumunia zajmują drugie miejsce pod względem spożycia piwa.

Należy też wspomnieć o Węgrzech, ponieważ mają najbardziej wyrównane spożycie alkoholu ze wszystkich krajów w Europie. Wszystkie trzy rodzaje alkoholi są sobie bardzo bliskie. Piwo (4 litry) jest z niewielkim marginesem najczęściej spożywanym napojem alkoholowym. Tuż za nim uplasowało się wino i napoje wysokoprocentowe (3,7 litra).

Dane te pochodzą od WHO. Spożycie napojów alkoholowych mierzone jest w litrach czystego alkoholu wypijanych na osobę dorosłą w ​​ciągu roku. Pozytywną informacją jest jednak to, że rośnie liczba osób trzeźwiejących. W dużej części Unii Europejskiej spadło bowiem spożycie alkoholu w ciągu ostatniej dekady, przy czym największy spadek odnotowano w Irlandii, na Litwie, w Grecji i Hiszpanii.

Z kolei 2019 roku prawie jedna piąta dorosłych (19 proc.) przyznała się do epizodycznego intensywnego picia alkoholu co najmniej raz w miesiącu w krajach UE, a odsetek ten utrzymuje się na stałym poziomie od 2014 roku. Waha się on od mniej niż 5 proc. na Cyprze i we Włoszech do ponad 35 proc. w Rumunii i Danii. We wszystkich krajach mężczyźni częściej niż kobiety zgłaszali epizodyczne intensywne picie.

Spadek spożycia alkoholu

Także według OECD w większości krajów – w tym w Wielkiej Brytanii – spożycie alkoholu spadło w ciągu dekady. W raporcie napisano: „Wiele krajów europejskich wdrożyło szereg polityk ograniczających spożycie alkoholu, takich jak opodatkowanie, ograniczenia dostępności alkoholu i zakazy reklamy alkoholu. Jednak ich skuteczność jest utrudniona przez słabe wdrażanie w terenie i ograniczone zasoby”.

Zgony spowodowane spożyciem alkoholu

Mimo spadku spożycia alkoholu, okazuje się, że osiem z dziesięciu krajów o najwyższym poziomie spożycia alkoholu na świecie znajduje się w Unii Europejskiej. Dane WHO pokazują, że rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów związanych ze spożyciem alkoholu w UE.

Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi – na przykład około połowa wszystkich przypadków raka piersi przypisywanych jest alkoholowi w UE.

Walka z rakiem

Dlatego właśnie WHO przy wsparciu Komisji Europejskiej inicjuje projekt „Evidence into Action Alcohol Project” (EVID-ACTION), który przyczyni się do realizacji celów europejskiego planu walki z rakiem.

EVID-ACTION to projekt o wartości 10 milionów euro, który ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zależności między spożywaniem alkoholu a ryzykiem zachorowania na raka. Program będzie wspierać oparte na dowodach środki związane z polityką związaną z alkoholem w celu zmniejszenia zagrożeń oraz będzie rozwijać i wspierać wdrażanie powiązanych pakietów szkoleniowych dla krajów.

- UE ma najwyższy poziom spożycia alkoholu na świecie. Alkohol może nie tylko powodować choroby zagrażające życiu, ale może również powodować szkody gospodarcze i wywierać presję finansową na systemy opieki społecznej i zdrowotnej krajów UE, które już i tak są nadwyrężone z powodu pandemii COVID-19, konfliktów i sytuacji humanitarnych - powiedział John F. Ryan, p.o. zastępcy dyrektora generalnego ds. zdrowia i dyrektor ds. zdrowia publicznego, raka i bezpieczeństwa zdrowotnego w Komisji Europejskiej.

- Projekt WHO-EU Evidence into Action Alcohol wspiera działania w całej UE, a także na Islandii, w Norwegii i na Ukrainie, mające na celu ograniczenie szkodliwego spożycia alkoholu. Alkohol jest substancją rakotwórczą grupy 1, tej samej kategorii co arsen, azbest i tytoń. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z wielu zagrożeń, jakie alkohol stwarza dla ich zdrowia – wyjaśnił dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę.

- Ten projekt, hojnie wspierany przez UE, ma rozwiązać ten problem poprzez poprawę etykietowania i świadomości zdrowotnej, a także pomoże osiągnąć cele europejskiego planu walki z rakiem, którego zamiarem jest walka z rakiem na wszystkich etapach choroby – od profilaktyki i wczesnego wykrywanie do diagnozy, leczenia i jakości życia pacjentów z rakiem – dodał Kluge.

