W jaki sposób Szkoci reagują na Polaków? Zobacz [WIDEO]

Co Szkoci wiedzą o Polakach?

Czy w Polsce mają internet i prąd? Czy zima w Warszawie trwa przez cały okrągły rok? Takie pytania zostały zadane przez Szkotów pewnej Polce, która postanowiła nagrać krótki filmik o tym, w jaki sposób na Polaków reagują Szkoci. Co się okazało?

Znacie to? Gdy tylko mieszkaniec Szkocji usłyszy, że pochodzicie z Polski to przed oczami staje mu prawdopodobnie kraj będący jakąś zapadła prowincją Europy, miejsce, które pod każdym względem, kulturowym i klimatycznym, ma więcej wspólnego z Rosją (czy raczej jakimś wyobrażeniem o Rosji, niż nią samą!), niż z krajem leżącym w samym sercu Europy. Po ulicach Warszawy wędrują polarne niedźwiedzie, Polacy dzień w dzień piją wódkę, ewentualnie zagryzając ją kiełbasą lub ogórkami kiszonymi, a żeby przekroczyć granicę UK konieczna jest wiza - piszemy to pół żartem, pół serio, ale jednak przekonanie wielu Szkotów na temat Polski i Polaków mocno odbiega od prawdy.

Skąd to się bierze?

Polska vlogerka Suzanne Marie nagrała bardzo ciekawy materiał dotyczący tego, jak Szkoci reaguje na Polaków i co Szkoci wiedzą na temat Polski i Polaków. Trzeba przyznać, że wiele jej spostrzeżeń jest bardzo ciekawych i stanowi interesujący punkt do konwersacji.

Co Szkoci wiedzą o Polakach?

Polecamy zapoznać się z tym materiałem:

Jak postrzegają imigrantów z Polski w swoim kraju?

Suzanne Marie zwróciła również uwagę na ciekawe skojarzenie. Jak Szkot widzi Polaka w swoim kraju to od razu zakłada, że w Polsce jest tak ciężko, że musiał po prostu opuścić swoją ojczyznę i szukać pracy w Szkocji. Jasne, często tak właśnie bywa, szukanie pracy jest głównym motorem emigracji, ale jednak nie zawsze.

