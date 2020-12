W jaki sposób "NO DEAL" wpłynie na ceny żywności, rachunki za telefon i karty EHIC?

Wizja "NO DEAL" i wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez uregulowania przyszłych stosunków handlowych staje się coraz bardziej realna. Jak Brexit wpłynie na ceny żywności, rachunki telefoniczne, podróżowanie i inne istotne kwestie? Przeczytaj i sprawdź!

Zegar tyka - już za kilka tygodni zakończy się okres przejściowy Brexitu i Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Wciąż nie wiemy czy uda się wypracować umowę czy też nie, choć na chwilę obecną wydaje się, że Londyn z Brukselą się raczej nie dogadają.

Pozostaje więc pytanie w jaki sposób "NO DEAL" wpłynie na TWOJE pieniądze i na TWOJE życie w Wielkiej Brytanii!

ROAMING

Jeśli umowa handlowa nie zostanie zawarta, tele-komy będą mogły pobierać wyższe opłaty za korzystanie z ich usług na terenie UE. Opłaty w tym zakresie mogą być naprawdę wysokie, nawet do 30 GBP za przesłanie zdjęcia o rozmiarze 5 MB, jednak póki co to tylko teoria. EE, 02, Three i Vodafone twierdzą, że nie planują wprowadzania żadnych dodatkowych opłat w ramach roamingu. Czytaj więcej - Ile będzie kosztował roaming w przypadku twardego Brexitu?

KONTO W BRYTYJSKIM BANKU

Brytyjskie banki mogą obecnie oferować swoje usługi finansowe na terenie Unii Europejskiej, ponieważ kraje członkowskie podlegają tym samym ramom regulacyjnym. Sytuacja ta zmieni się jednak po zakończeniu okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 r., jeśli Wielka Brytania nie podpisze z Unią Europejską nowej, po-brexitowej umowy handlowej.

Jeśli do końca roku UE nie podpisze z UK nowej umowy handlowej, to dziesiątki tysięcy posiadaczy kont w brytyjskich bankach, mieszkających w jednym z państw Wspólnoty, straci możliwość korzystania z nich (co nie jest rzecz jasna równoznaczne z utratą pieniędzy na tychże kontach). Zamykanie kont zapowiedziała już klientom między innymi Lloyds Banking Group, w której skład wchodzą Halifax i Bank of Scotland. Czytaj więcej - Posiadasz konto w brytyjskim banku, ale nie mieszkasz w UK? UWAŻAJ - Brak umowy handlowej UK-UE poskutkuje zamknięciem konta

KARTA EHIC

Czytelnicy zwracają się do nas z pytaniem o to, czy nadal (po 31 stycznia) mogą korzystać z karty EHIC i leczyć się na przykład w Polsce bez ryzyka związanego z pokryciem kosztów z własnej kieszeni.

European Health Insurance Card, która zapewnia zwrot kosztów leczenia w innym kraju europejskim poza Wielką Brytanią, nadal jest ważna i będzie ważna do końca 2020 roku, czyli w czasie okresu przejściowego (transition period).

Co stanie się z kartą EHIC w 2021? Niestety, wciąż nie wiadomo! Boris Johnson wciąż pracuje nad uregulowaniem tej kwestii. Czytaj więcej: Czy po Brexicie nadal mogę korzystać z karty EHIC w Polsce?

BRYTYJSKI PASZPORT

Po 29 marca 2019 roku brytyjski paszport będzie musiał być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty przybycia do kraju UE, który jest celem podróży. Dotyczy to zarówno dokumentów dla dorosłych, jak i dzieci.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do paszportów wydanych przez Wielką Brytanię, Gibraltar, Guernsey, Wyspę Man i Jersey.

Nowe zasady będą obowiązywały w przypadku podróży do krajów Strefy Schengen - w tym do Polski - oraz do poruszania się między tymi krajami. Lista tych państw znajduje się na stronie rządowej.

Nowe zasady nie będą jednak obowiązywały w przypadku podróży do Irlandii (która tylko częściowo jest członkiem Strefy Schengen) oraz w przypadku podróży do Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii (kraje te nie znajdują się w Strefie Schengen).

WZROST CEN W SKLEPACH

Oczekuje się również, że nawet w przypadku podpisania umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, ceny żywności pójdą w górę. Przyczyną tego mogą być zwiększone kontrole na granicach, które podniosą koszty importu i eksportu. Czytaj więcej: Co się zmieni 1 stycznia 2021, gdy brexitowy okres przejściowy dobiegnie końca? Oto 4 kluczowe kwestie

