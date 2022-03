W jaki sposób korzystnie wymieniać funty szterlingi?

artykuł sponsorowany

Dla osób zarabiających w Wielkiej Brytanii kurs funta odgrywa duże znaczenie – im jest wyższy względem polskiej złotówki, tym emigranci zarobkowi czerpią większe korzyści. Wiele osób zarabiających za granicą przesyła zaoszczędzone pieniądze do rodziny w Polsce, a aktualna wysoka cena GBP sprzyja lepszemu kursowi sprzedaży obcej waluty. Jak pokazują notowania, funt brytyjski trzyma się mocno, co w obliczu problemów w gospodarce światowej pokazuje jego siłę. W artykule odpowiemy na pytanie, w jaki sposób przesyłać pieniądze z zagranicy i jak wymieniać walutę, aby nie przepłacać?

Blaski i cienie funta szterlinga

Brytyjska waluta w swojej historii przeżywała lepsze i gorsze momenty. GBP jest najstarszą walutą świata – jego początki sięgają VIII wieku. W czasach Imperium Brytyjskiego był on pierwszym pieniądzem globalnym. Jednak II wojna światowa spowodowała, że musiał on oddać palmę pierwszeństwa dolarowi amerykańskiemu. Mimo to brytyjska waluta nie wypadła z koszyka najważniejszych walut, które służą często jako rezerwy walutowe państw. Kolejne wydarzenia historyczne jak kryzysy w latach 60. i 80., ani nawet atak spekulacyjny na Bank of England nie spowodowały usunięcia GBP z grona czołówki walut światowych.

Moc funta w ostatnich latach

To właśnie funt zajmuje czwarte miejsce wśród najważniejszych walut świata. W 2019 roku odpowiadał on za około 13 proc. transakcji globalnych na rynkach. Aktualnie gospodarka kraju nie zależy już od przemysłu a w dużej mierze od sektora finansowego. Na kondycję waluty wpływa aktualnie prowadzona polityka monetarna banku centralnego Anglii.

Patrząc na wykresy notowań funta, można zauważyć, że waluta ta przeżywała swoje wzloty i upadki. Od rekordów w 2004 roku, gdy 1 GBP kosztował około 7,20 zł, po tendencję spadkową w kolejnych latach z miejscowymi wzrostami. Rekordowe minima na poziomie 4 zł funt zanotował w roku światowego kryzysu finansowego, w lipcu 2008 roku. Kolejne lata przyniosły wzrosty, natomiast decyzja o referendum w sprawie brexitu znów zachwiała stabilnością waluty.

Każde odstępstwo od normy i niepokoje na rynkach sprawiają, że inwestorzy postanawiają przesuwać swój kapitał do innych aktywów, zwanych także bezpiecznymi przystaniami. Nie inaczej było podczas wybuchu pandemii COVID-19 i w dniach ostatecznego rozstania UE z Wielką Brytanią. Jednak żadne z tych wydarzeń nie sprawiło, że GBP straciło na znaczeniu. Co więcej, w ostatnich tygodniach podczas inwazji Rosji na Ukrainę główne waluty, w tym funt zaczęły się wzmacniać względem złotówki. Tym samym na notowaniach mogliśmy zobaczyć dawno niewidziane rekordy, co sprawiło, że wiele osób skorzystało z możliwości sprzedaży walut obcych, na czym zyskały (aktualne notowania GBP możesz śledzić tutaj>>).

Jak korzystnie wymienić GBP?

Jeżeli zarabiamy w funtach i szukamy rozwiązania na korzystną wymianę waluty mamy do rozważenia kilka opcji. Możemy wymienić gotówkę w kantorze stacjonarnym, jednak warto wziąć pod uwagę, że to rozwiązanie nie jest najwygodniejsze i najbezpieczniejsze ze względu na konieczność podróży z dużą ilością banknotów. Kolejną możliwością jest bank, w tym przypadku musimy się liczyć z ewentualnymi dodatkowymi kosztami za przewalutowanie lub przesyłanie środków.

Na popularności zdecydowanie zyskują kantory internetowe oraz platformy wymiany walut, które umożliwiają szybką i wygodną wymianę pieniędzy. Przykładem takiego serwisu jest Walutomat, gdzie możemy wymienić środki 24 h/7 dni w tygodniu, po kursach znacznie korzystniejszych niż w klasycznych kantorach lub bankach. Daje to realne oszczędności nawet do 8 proc. Dodatkowo jeżeli jesteśmy zainteresowani konkretnym kursem funta, wówczas możemy skorzystać z alertu walutowego, dzięki któremu otrzymamy powiadomienie kiedy wybrana para walutowa osiągnie określoną cenę.

Grafika: Pxhere