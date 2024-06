Irlandia W Irlandii znikną automaty z papierosami. Rząd chce chronić młodych ludzi

Rząd Irlandii zaostrza prawo dotyczące sprzedaży papierosów i innych wyrobów zawierających nikotynę. Za trochę ponad rok z pubów, restauracji i lokali rozrywkowych znikną automaty z papierosami i e-papierosami.

Irlandia dobrze radziła sobie z walką z uzależnieniem od nikotyny. Ale do czasu

Rząd Irlandii nie jest zadowolony z postępów robionych w walce z uzależnieniem społeczeństwa od nikotyny. W ciągu dekady od wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych (2004 r.), liczba osób palących obniżyła się z 27 proc. do 18 proc. Ale później nastąpiła długotrwała stagnacja i wskaźnik dotyczący stopnia uzależnienia społeczeństwa od nikotyny nie chciał nawet drgnąć. I o ile jeszcze dziesięć lat temu władze optymistycznie patrzyły w przyszłość, sadząc, że już w 2025 r. Irlandia będzie się mogła uznać za społeczeństwo wolne od tytoniu, to obecnie nastroje w tym względzie nie są najlepsze. Tym bardziej, że po nikotynę znów chętnie sięgają ludzie młodzi. A koncerny tytoniowe kuszą ich już nie tyle samymi papierosami, ile modnymi e-papierosami.

Przeczytaj też:

Nowe informacje dla ubiegających się o Universal Credit benefity

Statystyki pokazują, że wśród nastolatków w Irlandii wzrasta użycie e-papierosów, co jest tylko przedsionkiem do sięgnięcia po tradycyjne papierosy. Dane za 2019 r. pokazały, że po e-papierosy sięga co piąty 16-latek, czyli dwukrotnie więcej niż w 2015 r. Z kolei dane za 2018 r. pokazały, że e-papierosy pali co dziesiąty nastolatek w wieku od 12 do 17 lat.

Automaty z papierosami i e-papierosami znikną z przestrzeni publicznej

Aby walczyć z uzależnieniem od nikotyny, a tym bardziej z sięganiem po papierosy i e-papierosy przez młodych ludzi, władze Irlandii wprowadzą zakaz sprzedaży tych wyrobów w automatach. Urządzenia takie, w liczbie ok. 4000 w całym kraju, można napotkać w pubach, restauracjach i innych lokalach o charakterze gastronomicznym lub rozrywkowym. I choć w automatach można płacić tylko przy pomocy specjalnych żetonów lub kart otrzymanych od obsługi, to i tak stanowią one miejsca, w których młodym ludziom znacznie łatwiej jest nabyć wyroby tytoniowe.

Przeczytaj też:

Tegoroczne lato ma być najbardziej deszczowe od 1912 roku Breaking News

Minister zdrowia Stephen Donnelly potwierdził właśnie, że automaty z papierosami i e-papierosami znikną na stałe z Irlandii we wrześniu 2025 r.