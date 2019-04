W Irlandii Północnej szykuje się ponowny rozlew krwi? New IRA chwali Brexit za zwiększoną liczbę rekrutów

New IRA oświadczyła, że Brexit pozytywnie wpływa na napływ do organizacji nowych rekrutów. Niestety, można się spodziewać, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej kwestia granicy na Zielonej Wyspie może ponownie doprowadzić tam do rozlewu krwi.

New IRA, która wzięła odpowiedzialność za zabójstwo młodej dziennikarki Lyry McKee, oświadczyła właśnie, że Brexit służy forsowanym przez nią celom i powoduje napływ do organizacji nowych rekrutów. - Brexit zmusił Nową IRĘ do zmiany nastawienia i tylko podkreślił fakt, że Irlandia nadal pozostaje podzielona. Dopuścilibyśmy się zaniedbania, gdybyśmy nie wykorzystywali tej okazji. To znowu umieszcza kwestię granicy [między Irlandią i Irlandią Północną] w porządku obrad – powiedział na łamach "The Sunday Times” jeden z przedstawicieli organizacji.

Nowa IRA nie ukrywa jednak, że mimo prowadzonej kampanii przemocy nie wierzy w to, żeby wyspa w najbliższym czasie się zjednoczyła. - Nasze działania zbrojne służą jednemu celowi. Są one symboliczne. Są propagandą. Pozwalają przypominać światu, że w Irlandii Północnej trwa konflikt. Potępianie IRA nie jest niczym nowym. Ale my sami nie jesteśmy zainteresowani popularnością” - zaznaczył reprezentant New IRA.

