W internecie wrze po ostatnim wywiadzie księcia Harry'ego. Co powiedział o królowej Elżbiecie II i życiu w USA?

Książę Harry przyjechał do Europy

Książę Harry pojawił się kilka dni temu wraz z żoną Meghan Markle na otwarciu Invictus Games w Hadze. Z tej okazji Harry udzielił wywiadu dziennikarce amerykańskiej stacji NBC i... wzbudził tym samym wiele kontrowersji.

Książę Harry przyleciał do Hagi wraz z Meghan Markle na otwarcie Invictus Games, czyli igrzysk dla weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami. Przy tej okazji Harry udzielił dłuższego wywiadu dla magazynu „Today” amerykańskiej stacji NBC. Książę opowiedział dziennikarce Hodzie Kotb o swoim obecnym życiu, relacji, jaką wytworzył ze Stanami Zjednoczonymi, a także o swoich prywatnych relacjach z królową Elżbietą. II. Z babcią, którą nieco w sekrecie odwiedził kilka dni temu wraz z Meghan na Zamku Windsor.

Książę Harry czuje się w Stanach Zjednoczonych jak w domu

Książę Harry przyznał w wywiadzie wprost, że Stany Zjednoczone są teraz dla niego domem. - Teraz domem są dla mnie, wiesz, na ten moment, Stany [Zjednoczone]. I tak też się czuję. Zostaliśmy przyjęci z otwartymi ramionami i mamy w Santa Barbara w Kalifornii naprawdę wspaniałą społeczność – zaznaczył książę Harry, irytując tym samym tysiące Brytyjczyków, którzy są źli na Harry'ego, że na stałe przeniósł się z rodziną za ocean.

Książę Harry ma specjalne relacje z królową Elżbietą II?

Co ciekawe, w trakcie wywiadu książę Harry sporo opowiedział o swoich specjalnych relacjach z królową Elżbietą II, jednocześnie unikając odpowiedzi na pytanie o relacje z pozostałymi członkami swojej rodziny, w tym przede wszystkim ze swoim ojcem, księciem Karolem i bratem, księciem Williamem. - Upewniam się, że królowa jest chroniona i ma wokół siebie odpowiednich ludzi – zaznaczył Harry. I dodał: - To było wspaniałe. Naprawdę dobrze było ją zobaczyć (…) Przebywanie z nią jest super. Po prostu dobrze było ją zobaczyć. Wiesz, ona jest w świetnej formie. Zawsze ma przy mnie wielkie poczucie humoru. (…) Zarówno Meghan, jak i ja wypiliśmy z nią herbatę, więc naprawdę miło było nadrobić pewne zaległości.

Internauci nie zostawili na księciu Harrym suchej nitki

Być może książę Harry, udzielając wywiadu amerykańskiej śniadaniówce „Today”, chciał nieco ocieplić swój wizerunek. Ale wielu Brytyjczyków nie przyjęło jego wypowiedzi zbyt dobrze – zwłaszcza tych dotyczących życia w Stanach Zjednoczonych i ochrony królowej. „Książę Harry mówi, że teraz czuje, że Ameryka jest jego domem. To dobrze, niech tam zostanie. Nie chcemy Cię tutaj!” - napisał jeden z internautów. A inny dodał: „Co on, do diabła, ma na myśli… że [ją] chroni? …Stałeś się amerykańskim Harrym… więc po prostu tam zostań”.